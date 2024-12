Zu ihren ersten beiden Wintersportunfällen Einsatz ist die Ortsgruppe Notschrei der Bergwacht Schwarzwald am Dienstag gerufen worden. Um die Mittagszeit war an den Kapellenlift in Todtnauberg ein Kind beim Aussteigen gestürzt und hatte sich dabei verletzt, berichtet die Rettungsorganisation. Vier Bergretter übernahmen die notfallmedizinische Erstversorgung und den Abtransport mittels ATV und Nachläufer zum Rettungswagen. Etwa eine Stunde später war beim Bucklift – ebenfalls in Todtnauberg – ein Skifahrer gestürzt. Er hatte sich am Bein verletzt. Zwei Bergretter versorgten ihn notfallmedizinisch brachten ihn mit dem ATV und Nachläufer zum Rettungswagen.