Zweiradboom beendet?: Umfrage: Fahrrad seit Ende der Pandemie weniger beliebt

Wohnungsbaukrise Geywitz unterstützt Vorrang für Anwohner bei Baulandvergabe

In manchen Orten, gerade an Nord- und Ostsee, kommen Einheimische kaum noch an Grundstücke heran. Grund sind finanzkräftige Investoren von außerhalb. Aus Sicht der Bauministerin muss das nicht sein.