Zweiter Weltkrieg: Ende mit Dramen, aber auch Hoffnung

Nach ihrem Einmarsch richten die Franzosen in der vormaligen NSDAP-Parteizentrale im heutigen Lindenhof ihre Kommandantur ein, von der aus die Besatzungsbelange fortan geregelt werden. Die erste Anordnung ergeht direkt am 25. April: Die Steinener sind aufgefordert, alle Waffen und Munition im Heeresnebenzeugamt in der Häfnetstraße abzugeben. Wohnungen und Häuser werden für die Einquartierung der Soldaten beschlagnahmt, ebenso werden unterschiedlichste Eigentümer von Naturalien über Schmuck, Radiogeräte und Bargeld bis zu Pferden, Rindern und Hühnern beschlagnahmt.

Beschwerde bei der Besatzungsmacht

Über die Besatzungszeit existieren in der Bevölkerung verschiedene Erinnerungen. „Plünderungen, Requisitionen, Vergewaltigungen (werden) seit zirka einem Vierteljahr am laufenden Band in Steinen vorgenommen“, berichtet beispielsweise Bürgermeister Karl Strübe im August 1945 in einer Beschwerde an die französische Besatzungsmacht. An anderer Stelle berichtet sein Nachfolger Paul Becker, dass die Besatzungsbehörden „später des Öfteren ihr Bedauern“ über diese Requisitionen als „nicht befohlene Maßnahmen ausgedrückt“ hätten, „mit dem Hinweis, dass es die deutschen Truppen bei der Okkupation von Frankreich auch nicht anders getan hätten.“

Mit der Zeit kommt es zur vorsichtigen Annäherung

Im kollektiven Gedächtnis der Zeitgenossen fest verankert und durch zahlreiche Berichte belegt ist in diesem Zusammenhang das Datum des 8. August 1945: An diesem Tage wurden um 6 Uhr in der Früh alle Männer des Dorfes in die Kirche befohlen, wo sie den Tag über eingesperrt wurden; Hintergrund war wohl die Zerstörung von Telefonkabeln bei der Wiesebrücke. In den Häusern im Dorf kam es an diesem Tag zu Durchsuchungen, Plünderungen und Zerstörungen.