Zweiter Weltkrieg: Kriegsende wurde als „Wunder“ erlebt

Hansjörg Noe widmet sich der Aufarbeitung

Noe ist Pädagoge, ehemaliger Leiter des Lörracher Schulamts, ist Hebelplakettenträger und vor allem Aufklärer, der sich um die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus (NS) in der Region verdient gemacht hat. Seit 2008 arbeitet Hansjörg Noe verstärkt zum Thema „Nationalsozialismus im Dreiländereck“. Dazu gibt es Veröffentlichungen über die Zeit des Nationalsozialismus in Steinen („Hingeschaut – Steinen im Nationalsozialismus“), Maulburg, Kleines Wiesental, Schopfheim, Lörrach und Hausen. Auf die Frage, warum der Nationalsozialismus sein bevorzugtes Thema ist, sagte der Vater eines Sohnes und Großvater zweier Enkel anlässlich seines 80. Geburtstags im Jahr 2022: Er habe die Zerstörung, die aus dem nationalsozialistischen Wahnsinn resultierte, am eigenen Leib erfahren. Der Vater fiel, es gab eine Kindheit in Trümmern, und als Schüler und Abiturient musste er erfahren, dass noch viele Alt-Nazis an entscheidenden Stellen saßen. „Bis heute beunruhigt mich zutiefst rechte Gesinnung“, sagte er. Noe nennt es seine Verantwortung, Geschichte aufs Lokale hinunter zu brechen, verständlich zu machen, wie sich regional und global gegenseitig bedingen.

Vor Noes Veröffentlichungen gab es Informationen zum Zweiten Weltkrieg unter anderem in der Ortschronik „Von Murpech nach Maulburg“. Während Maulburg selbst von schlimmen Zerstörungen weitgehend verschont blieb, wurden die im Spätjahr 1944 aus der Kampflinie am Rhein in den Ort flüchtenden Menschen zu Boten des Krieges. Auch Verwundete von der Front fanden hier Aufnahme: Das Schulhaus wurde zum Hauptverbandsplatz umfunktioniert. „Mehrere Soldaten sind hier gestorben und auf unserem Friedhof begraben“, berichtet die Chronik.