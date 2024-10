Zweitgrößte Volkswirtschaft: Chinas Wachstum schwächt sich weiter ab

Infolge der anhaltenden Konjunkturschwäche hatte Chinas Regierung Ende September ein Konjunkturpaket angekündigt. Jedoch blieb sie wichtige Details schuldig, in welchem Ausmaß zusätzliche Schulden aufgenommen werden, mit denen auch der Konsum angekurbelt werden könnte. Die anfängliche Euphorie an den Aktienmärkten legte sich daraufhin wieder.

Vor allem die anhaltende Krise im Immobiliensektor trug zuletzt zur wirtschaftlichen Schwäche in China bei. Wegen der Unsicherheiten halten Verbraucher ihr Geld lieber zusammen, was den Konsum belastet in der zweitgrößten Volkswirtschaft.