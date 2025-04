Zweitgrößtes Land der Erde: Unter Druck Trumps - Kanada wählt neues Parlament

Die liberale Partei ist in dem G7-Land Kanada mit rund 40 Millionen Einwohnern seit etwa zehn Jahren an der Macht, anfangs mit absoluter Mehrheit, dann mit Minderheitsregierung und bis vor kurzem unter der Führung von Justin Trudeau. Der wurde lange als "Kanadas Kennedy" bewundert und gefeiert - in Anlehnung an den US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963).

"Kanadas Kennedy" hatte sich Anfang des Jahres zurückgezogen

Angesichts schwacher Wirtschaft und steigender Preise stieg aber der Druck auf ihn, seine Beliebtheit sank. Anfang des Jahres kündigte Trudeau seinen Rückzug an und übergab seine Posten als Premierminister und Parteivorsitzender nach einer parteiinternen Abstimmung an Carney.

Der rief daraufhin vorgezogene Neuwahlen aus und kam damit einem erwarteten Misstrauensvotum im Parlament in Ottawa zuvor. Ursprünglich hätten die Wahlen laut Gesetz spätestens im Herbst stattfinden müssen - vier Jahre nach den bisher letzten Wahlen im Oktober 2021.

Die Wahl findet nun auch unter dem Eindruck eines tragischen Vorfalls in der Westküstenmetropole Vancouver am Wochenende statt: Bei einem Straßenfest der philippinischen Gemeinde fuhr ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge und tötete mindestens elf Menschen. Ein verdächtiger 30-Jähriger wurde festgenommen. Die Polizei zeigte sich überzeugt, dass es sich nicht um einen Terrorakt handele.