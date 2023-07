Zwischen Physik und Politik "Oppenheimer": Nolans erlesen besetztes Meisterwerk

Grellpink gegen Düster? Ja, auch in "Oppenheimer", dem zwölften Langfilm Nolans, nach frühen Werken wie "Insomnia", nach jüngeren Stücken wie "Tenet", gibt es wenig helle Momente, kaum ein Innehalten, ein Zurücklehnen, kaum ein Lachen. Cillian Murphy als "Vater der Atombombe" Robert Oppenheimer wird flankiert von Mimen wie Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek.

Die menschheitsgeschichtliche Zäsur der Bombe

Nolans Regiearbeit (auch fürs Skript zeichnet er verantwortlich) basiert auf der Biografie "American Prometheus" von Kai Bird und Martin J. Sherwin: Es geht um J. Robert Oppenheimer, den weltbekannten theoretischen Physiker, der im Rahmen des so genannten Manhattan-Projekts maßgeblich an der Entwicklung der ersten Atomwaffe beteiligt war. Der US-Physiker mit deutsch-jüdischen Wurzeln studiert in Harvard, promoviert in Göttingen. Oppenheimer lernt andere Wissenschaftler wie Werner Heisenberg (ein überraschender, zu kurzer Auftritt Matthias Schweighöfers) und Niels Bohr kennen. Wieder in den USA, übernimmt Oppenheimer die Führung beim Manhattan-Projekt. Unter seiner Leitung entwickeln die Vereinigten Staaten Nuklearbomben.