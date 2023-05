Zwischenlager für Erdaushub in Rheinfelden Standort südlich des Steinbruchs

Keine Wohnbebauung

Nach Abwägung verschiedener Alternativstandorte war die Fläche unweit des Steinbruchs der Firma Schleith ausgewählt worden, weil diese bereits gerodet, eingeebnet und auch erweiterbar ist. Die gute Erreichbarkeit durch die Kreisstraße und den Autobahnanschluss sowie die Tatsache, dass sich keine direkte Wohnbebauung am neuen Zwischenlagerplatz befindet, waren weitere Gründe für den Standort.

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung des Zwischenlagers erläuterte Alexandra Foglia vom Bereich Stadtplanung und Klimaschutz. Sie teilte mit, dass in dem Lager Bodenaushub und Abbruchmaterial bis etwa 3600 Tonnen pro Jahr von Baustellen der Stadt Rheinfelden, deren Eigenbetriebe und der Stadtwerke in voneinander getrennten Boxen gelagert werden soll. Bei einem Scoping-Termin mit den Fachbehörden des Landratsamtes sowie den Fachabteilungen der Stadt Rheinfelden seien die umwelt- und immissionsschutzrechtlichen Belange sowie die weiteren erforderlichen Verfahrensschritte besprochen worden. Ebenso werden für das Bebauungsplanverfahren ein Lärm- und Staubgutachten in Auftrag gegeben.