Gesamtkommandant Marco Maier hatte bei der Jahreshauptversammlung im fast voll besetzten Hertinger Bürgersaal einen Film über die Arbeit der Feuerwehr als Jahresbericht gewählt – das kam bei den Anwesenden gut an. In der Abteilung Hertingen gab es einen Wechsel an der Führungsspitze: Stanley Metzger wurde zum Abteilungskommandanten gewählt.

Bad Bellingen. Bürgermeister Christoph Hoffmann zeigte sich begeistert von dem Film: „Der Film ist super, weil man sieht, was die Aufgaben der ehrenamtlichen Feuerwehr sind, den nehmen wir auf die Homepage“, versprach er. Zu sehen waren der Vollbrand einer Hütte und eines Hauses, Verkehrsunfälle, Hilfe bei Unwetterschäden und Übungseinheiten, darunter eine spektakuläre mit Höhenrettung, die von der Isteiner Bergwacht unterstützt wurde.

Mit dem Stichtag 10. Februar sind 55 aktive Feuerwehrleute in der Bad Bellinger Feuerwehr gemeldet, diese verteilen sich auf 27 in der Abteilung Bad Bellingen und 14 in der Hertinger Abteilung. 57 Feuerwehrleute sind in der Altersabteilung.

Jugendarbeit

Die Nachwuchsförderung läuft „dank des Einsatzes der Jugendhelfer bei Übungen und auch Spaßterminen derzeit bestens“, wie Domenik Schlosser für die Jugendfeuerwehr berichtete. 21 Kinder und Jugendliche machen mit. 183 Stunden leisteten allein die fünf Jugendbetreuer. Die Nachfrage bei der Jugendwehr ist so gut, dass derzeit „leider ein Aufnahmestopp besteht“, ergänzte Mirco Lemic, der stellvertretende Kommandant.

Rückblick

Die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen laufe gut, die Übungen mit Nachbarwehren wurden intensiviert: „Danke hier an die Bergwacht Istein , mit der wir eine sehr interessante Höhenrettungsübung durchführten und an die Firma Ott, die uns Autos als Trainingsobjekte zur Verfügung stellte“, sagte Maier. Der Katzenberg-Tunnel bleibt Thema: Hier werden Einsatzkonzepte verbessert und erarbeitet.

Dank einer Spende des Badischen Gemeindeversicherungsverbands in Höhe von 10 000 Euro konnte ein Rollwagen mit wichtigen Ausstattungsgegenständen für die Unwetterschadensbekämpfung beschafft werden. Neue Ausgehuniformen wurden ebenfalls geordert.

„Ein großer Dank geht an meine Mannschaft, den Bad Bellinger stellvertretenden Kommandanten Mirco Lemic und Hans-Peter Hugenschmidt, an die Kameraden aus Hertingen, die Gemeinde sowie Bürgermeister Hoffmann für die unkomplizierte Zusammenarbeit“, gab Marco Maier unter Beifall lobend weiter.

Die Feuerwehrabteilung Hertingen mit Kommandant Jürgen Rosskopf und seinem Vertreter Mark Krenzlin verzeichnete sechs Einsätze und hielt zwölf Übungen mit der Abteilung Bad Bellingen ab. Die Hertinger waren beim Lichterfest und beim Grasbahnrennen in Hertingen im Einsatz. Max Fredrich berichtete für die Abteilung, dass zum Beispiel Übungen auf dem Anwesen Sattler in Hertingen in einer Scheune und am Hertinger Hochbehälter stattfanden.

Finanzen

Die Kassen beider Feuerwehrabteilungen sind dank verschiedener Aktionen wie Bewirtung bei der Holzversteigerung, Fasnachtsfeuer oder Lichterfest im Plus. Einen großen Dank richtete Hoffmann an die Feuerwehr: „Ihr habt weiterhin die volle Unterstützung der Verwaltung“, versicherte er.

Wahlen

In geheimer Wahl wurden für die Abteilung Hertingen Stanley Metzger (für Jürgen Rosskopf) als Kommandant mit zwölf gültigen Stimmen (zwei ungültig), und als stellvertretender Kommandant Ferdinand Mayer (für Mark Krenzlin) ebenfalls mit zwölf gültigen und zwei ungültigen Stimmen gewählt. Es waren 14 Wahlberechtigte aus Hertingen anwesend.

Bei der Abteilung Bad Bellingen wurde Mirco Lemic mit 24 Stimmen in seiner Funktion als stellvertretender Kommandant bestätigt. 41 Wahlberechtigte der Bad Bellinger Abteilung waren anwesend, 32 Wahlzettel waren gültig, davon listeten neun andere Namen auf.

Neuaufnahmen bei den Aktiven: Jascha Neuhausen und Max Seng

Beförderungen zum Feuerwehrmann: Lukas Greiner und Nicolas Maier

Ehrungen: Jürgen Rosskopf und Mirco Lemic (wir berichten noch).