Bad Bellingen Bad Bellinger Orgelsommer

Das zweite Konzert des Bad Bellinger Orgelsommers 2017 findet am Sonntag, 8. Oktober, 17 Uhr, statt. In der katholischen Kirche St. Leodegar in Bad Bellingen spielen Eleonora Bišcevic (Traversflöte und Orgel) sowie Lukas Frank (Orgel). Bišcevic kommt aus Mailand, wohnt seit einiger Zeit in Bad Bellingen und studiert an der Schola Cantorum in Basel Orgel und Traversflöte. Frank studierte Orgel an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien und an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Das Konzert widmet sich Mitgliedern und Schülern der Bach-Familie aus Barock und Frühklassik. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Foto: zVg