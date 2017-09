Bad Bellingen Bei Starkregen von Autobahn abgekommen

19:44 Irakische Justiz will deutsche IS-Anhängerinnen anklagen

Bagdad - Vier im Irak festgenommenen deutschen Anhängerinnen der Terrormiliz Islamischer Staat droht ein Prozess in Bagdad. Gegen die Frauen, darunter die Schülerin Linda aus Sachsen, habe die irakische Justiz ein formelles Strafverfahren eröffnet, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter Berufung auf Diplomaten. Die vier Frauen seien in den vergangenen Jahren aus Deutschland in den Irak gezogen, hätten sich dem IS angeschlossen und Kämpfer der Miliz geheiratet. Nach früheren Angaben bemühen sich deutsche Behörden, die Frauen nach Deutschland zurückzuholen.