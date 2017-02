Bad Bellingen (boe). Seit Dezember laufen die Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Hinterm Hof II“. Angeboten werden dort auch Bauplätze „für ganz normale Leute mit kleinerem Geldbeutel“, wie Bürgermeister Christoph Hoffmann beim Spatenstich meinte. Zum Zug kam auch die vierköpfige Familie Hajdari, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt, und im neuen Baugebiet ein kleines Haus bauen will. Beim Neujahrsempfang stellte Hoffmann die Familie unter dem Titel „der unbekannte Bellinger Bürger“ vor. Die Rubrik ist schon Tradition beim Neujahrsempfang des Kurorts.

Sami Hajdari ist Lastwagenfahrer und lebt seit sechs Jahren mit seiner Familie, Ehefrau Mimoza, Sohn Fatmir und Tochter Miranda, in Bad Bellingen. Mimoza Hajdari arbeitet als Reinigungskraft bei einer Bellinger Firma. Seit kurzem ist Sami Hajdari deutscher Staatsbürger und stolz auf seinen deutschen Pass.

Wegen des Kriegs in den neunziger Jahren hat Sami Hajdari seine Heimat verlassen. „Alles war kaputt.“ An Deutschland gefalle ihm, „dass hier alles ordentlich ist“. Er habe manchmal noch Heimweh, „daheim bin ich aber hier“. Die Familie lebe gern in Deutschland, in Bad Bellingen sei es richtig schön. „Wir genießen vor allem auch die Ruhe und die Freiheit“, meinte das Ehepaar. Neben der Verwirklichung des Traums vom Eigenheim wünschen sich beide für die Zukunft „Gesundheit, Frieden und Arbeit“.

Bürgermeister Hoffmann wünschte der Familie alles Gute für den Hausbau. Als Geschenke gab es unter anderem Badekarten.