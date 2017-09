Bad Bellingen Lebensleistung gewürdigt

Bad Bellingen. Zu Ehren von Altbürgermeister und Ehrenbürger Eberhard Stotz, der seinen 80. Geburtstag feierte, fand ein Sektempfang im Bogdemolli-Haus statt. Unter den geladen Gästen befanden sich neben dem CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster auch Vertreter aus den Partnergemeinden Reigoldswil und Petit-Landau, Vorstände aus den ortsansässigen Vereinen, Gemeindemitarbeiter, Familienangehörige sowie langjährige Weggefährten.

„Eberhard Stotz zählt zu den herausragenden Persönlichkeiten in Bad Bellingen“, heißt es von Seiten der Gemeindeverwaltung. Der Ehrenbürger, der 30 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde lenkte, habe sein Leben lang im Dienste der Gemeinde gewirkt. „Nahezu alles, was wir heute im Ort an Errungenschaften sehen, trägt die Handschrift von Eberhard Stotz. Die Ortsmitte Bad Bellingen, die Rheinstraße, die Kläranlage, Lärmschutzwälle, der Golfplatz, das Kurmittelhaus, das Kurhaus, das Thermalbad, das Rathaus in seiner heutigen Form, selbst die Balinea Thermen und die Mittelgrundsanierung gehen in den Anfängen auf Eberhard Stotz zurück.“ Auch in den Teilorten seien viele Gebäude- und Straßensanierungen, Kindergärten, das Museum in Bamlach, das Gewerbegebiet Kapellengrün oder auch der Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen der Initiative des Altbürgermeisters zuzurechnen.

Der Ehrenbürger gehörte auch dem Kreistag an. Bis heute ist Stotz für die CDU-Senioren aktiv und als Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum und Organisator verschiedener Veranstaltungen tätig.

Bürgermeister Christoph Hoffmann gratulierte dem Jubilar im Namen der Gemeinde und des Gemeinderats herzlich zu seinem 80. Geburtstag. Er wünschte für die kommenden Lebensjahre vor allem Gesundheit und viel Schaffenskraft. Er dankte dem Altbürgermeister für seine Lebensleistung und sein Engagement für Bad Bellingen.

In seiner Rede bedankte sich Stotz bei den Gästen für die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke zu seinem Ehrentag.