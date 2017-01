Von Claudia Bötsch

Klare Worte vom Bürgermeister, ein Rück- und Ausblick auf das Gemeindeleben, Überraschungsgäste, zahlreiche Ehrungen und ein närrisches Finale: Der Bad Bellinger Neujahrsem­pfang hatte einiges zu bieten.

Bad Bellingen. Zudem wissen die Besucher jetzt auch, warum der Kurort Schliengens Bürgermeister Werner Bundschuh rundum fit hält – dank Therme und Golfplatz. Bundschuh war diesmal der Gast, der „Bad Bellingen von außen“ betrachtete (wir berichten noch).

Neben Bundschuh konnte Hoffmann auch Bürgermeister Philipp Schmid (Efringen-Kirchen), Paul Renz, CDU-Kreistags-Fraktionsvorsitzender, Wolfgang Roth-Greiner, Vorsitzender der FDP-Kreistags-Fraktion, sowie Ehrenbürger und Altbürgermeister Eberhard Stotz begrüßen.

Der gut besuchte Neujahrsempfang im Kurhaus bot ein üppiges und informatives, aber kurzweiliges Programm. Die Verlegung von Freitag auf Donnerstag hatte dem Besucherinteresse keinen Abbruch getan – im Gegenteil.

Einen Schwerpunkt bildete die Neujahrsrede von Bürgermeister Christoph Hoffmann, der auf wichtige Projekte und Themen der Gemeinde einging. Darüber hinaus machte er die wichtige Rolle des Ehrenamts und der Vereine für ein funktionierendes Gemeindeleben deutlich.

2016 hat die Kommune insgesamt 4,5 Millionen Euro investiert und zahlreiche Projekte abgewickelt oder angestoßen. Ende des Jahres wurde mit der Bohrung der fünften Thermalwasserquelle begonnen, die die Zukunft des Bads sichern soll. Gestartet wurde auch mit dem Bau der Flüchtlingsunterkunft in Rheinweiler. Ursprünglich wollte die Gemeinde das Haus für Flüchtlinge und Einheimische bauen. „Diese Art der sinnvollen Integration scheiterte aber an den Förderrichtlinien“, meinte der Bürgermeister. Bei einer Kombination von sozialem Wohnungsbau und Flüchtlingsbau wäre kein Zuschuss geflossen, weshalb das Haus nun zunächst nur von Flüchtlingen genutzt werde.

2016 wurde auch das Bahnhofsgebäude in Rheinweiler abgebrochen. Hoffmann hoffte, dass an dieser Stelle bald Wohnungsbau entsteht. Nach dem abgeschlossenen Landessanierungsprogramm (LSP) in Rheinweiler strebt die Gemeinde für 2017/18 erneut die Aufnahme ins LSP an, diesmal für den Ortskern Bellingen und das Gebiet zwischen Bahnhof und Ebnetstraße.

Stolz zeigte sich Hoffmann über das neue Blockheizkraftwerk in der Kläranlage, das rund 250 000 Euro gekostet hat: Ein Modellprojekt des Energiesparens, das ökologisch sinnvoll sei und letztlich Steuergelder spare.

600 000 Euro wurden in Technik und neue Wasserleitungen in den Huxmatten in Rheinweiler investiert. Hier gibt es laut Hoffmann aber noch Investitionsstau: „Wir müssen ganze Teile des Netzes in den nächsten Jahren angehen.“ Der Landkreis plane für 2017/18, die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt zu erneuern. Davor sollten noch die Wasserleitungen in der Burgunderstraße erneuert werden.

Angelaufen ist die Sanierung des Bamlacher Kindergartens. Da die Maßnahme im laufenden Betrieb stattfinde, könne es zu den ein oder anderen Engpässen kommen, bat der Bürgermeister um Verständnis. Noch in den Sternen steht indes die Sanierung der Bamlacher Halle – sie hängt davon ab, ob Fördermittel fließen.

Zuversichtlich zeigte sich Hoffmann hinsichtlich der ehemaligen Rehaklinik St. Marien. Die Zukunft des Areals werde sich noch im Januar entscheiden, informierte der Rathauschef. „Wir sind guter Dinge, dass es 2017 vorangehen wird.“ Bei der Entwicklung des Areals gehe es in Richtung Betreutes Wohnen, Pflegeheim und Ärztehaus, informierte er.

Begonnen haben die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Hinterm Hof“ II in Bad Bellingen mit 63 Bauplätzen. „Wohnraum schaffen und damit das Angebot zu vergrößern ist das einzig sinnvolle und nachhaltige Mittel gegen hohe Mietpreise“, betonte Hoffmann. Entstehen sollen dort auch mehr als 30 Mietwohnungen.

Der Bedarf an Wohnraum ist groß: Weitere Abhilfe soll das Neubaugebiet Weingarten mit 25 Einheiten in Rheinweiler bieten.

Der Kurort steige in den Hochwasserschutz gegen Sturzfluten ein, rund 2,5 Millionen Euro würden investiert.

Gebaut werden auch neue Radwege, die Strecke Hertingen – Bad Bellingen und der Aufstieg nach Bamlach – gleichzeitig sollen dort Kabel für Breitband verlegt werden.

n Über die Ehrungen berichten wir noch.