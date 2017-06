Bad Bellingen Sonnenrainschule ausgezeichnet

Bad Bellingen-Rheinweiler. Um die Kinder und Jugendlichen stärker in den Rheinauenlauf des Turnvereins (TV) Rheinweiler miteinzubeziehen, hat sich der Verein vor drei Jahren entschlossen, auch die Kinder- und Jugendläufe etwas attraktiver zu gestalten.

Die Schulen der Umgebung sollten besser in den Lauf integriert werden, und unter dem Motto „Lauf für deine Klasse“ mit der Firma Kienzler Metallbau aus Bamlach als Sponsor wurde schließlich ein Konzept gefunden, das sich als sehr erfolgreich zeigte, heißt es in einer Mitteilung.

Geldbetrag wird gerecht verteilt

Besonders bei der Sonnenrainschule in Rheinweiler fand diese Aktion großen Zuspruch, und so war es nicht verwunderlich, dass sie mit ihren Schülern in den vergangenen Jahren den Preis der größten Jugendgruppe erhielt.

Dies war auch in diesem Jahr der Fall. So konnte der Geschäftsführer der Firma Kienzler, Harro Kienzler, das Preisgeld an den Direktor der Sonnenrainschule, Marius Grether, übergeben.

Dieser zeigte sich sehr erfreut und erwähnte, dass der Geldbetrag gerecht an alle Klassen verteilt wird. Die Schüler seien jedes Jahr aufs Neue motiviert, es würde auch immer viel geübt und Grether garantierte, dass auch im kommenden Jahr die Teilnahme am 24. Rheinauenlauf auf dem Sportprogramm der Sonnenrainschule stehe.