Bad Bellingen. Schlimmes befürchten ließ ein Notruf, der am Sonntag kurz vor 14 Uhr beim Lagezentrum des Polizeipräsidiums eingegangen ist. Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße schlugen Alarm, nachdem sie im Treppenhaus eine starke Rauchentwicklung festgestellt hatten. Daraufhin rückten die Feuerwehren aus Bad Bellingen und Kandern mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann sowie die Polizei an. Glücklicherweise war die Gefahr beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits gebannt. Ein Hausbewohner hatte einen Topf mit Rotkraut auf dem Herd erhitzt und verließ kurzzeitig die Wohnung. Hierbei dachte er nicht mehr an den Topf, in dem das Rotkraut verbrannte und es stark zu qualmen begann.

Als der Mann das Malheur bemerkte, eilte er in seine Wohnung zurück, schaltete die Herdplatte aus und öffnete Türen und Fenster. Kurz darauf traf die Feuerwehr ein. Diese lüftete das Gebäude und rückte anschließend wieder ab. Personen kamen nicht zu Schaden, Sachschaden entstand keiner.