Bad Bellingen Von Basel-Besuch bis Goldsuche am Rhein

Das Programm der geführten Touren und Rundgänge 2017 in und um Bad Bellingen ist ab sofort in der Tourist-Information Bad Bellingen erhältlich. „Neben den beliebten Touren der vergangenen Jahre, wie die Tour in die Vogesen, nach Basel oder nach Freiburg, sind auch wieder einige neue Exkursionen im Angebot“, teilt die Kurverwaltung mit. Im Mai führt ein Tagesausflug nach Emmendingen, und ab März an insgesamt 15 Terminen können Interessierte mit Franz-Josef Andorf Gold waschen am Rhein bei Bad Bellingen. Die Goldsuche beginnt am 25. März um 11 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung bei Franz-Josef Andorf, Tel. 0171/5703300 oder www.goldsucher.de.

Am 23. März führt Karl Heinz Dubbert durch den Kurpark, auf den Spuren der Vogelwelt. Der Rundgang dauert etwa zwei Stunden und beginnt um 16.30 Uhr am Weiher im Kurpark. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Broschüre „Erholen.Erleben.Genießen.“ liegt in den Balinea Thermen aus und ist auf der Internetseite www.bad-bellingen.de abrufbar.

Foto: Claudia Bötsch