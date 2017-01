Bereits beim vergangenen Grasbahnrennen im August 2016 löste die Ankündigung Jubel bei den Zuschauern aus: 2017 wird der MSC Rebland das EM-Finale in der Klasse I-Lizenz-Solo 500 ccm ausrichten. Die Vorfreude auf das Ereignis ist groß, wie bei der sehr gut besuchten Generalversammlung im Hertinger „Hebelhof“ deutlich wurde.

Vorsitzender: Frank Fredrich

Rennleiter: Manuel Koch, Rechnerteam: André Kammüller und Niki Schöpflin,

Jugendwartin: Claudia Wahler

Beisitzer: Reinhard Krebs Kassenprüfer: Ingrid Koch und Günther Krenzlin

Mitglieder: 255

Homepage: www.msc-rebland.de

Bad Bellingen-Hertingen. Frank Fredrich bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender des Motorsportclubs. Der Club selbst wird übrigens 2017 am 20. August 60 Jahre alt.

Der Verein hat ein überaus erfolgreiches Jahr 2016 hinter sich. Die Entscheidungen beim Grasbahnrennen fanden bei bestem Wetter und unter großer Zuschauerbeteiligung statt. Die freiwilligen Helfer und Vereinsmitglieder sowie der Bauhof sorgten dafür, dass Organisation, Rennen und Beiprogramm von Zuschauern und Gästen viel Lob erhielten.

Themenabende: Das finanzielle Ergebnis, so André Kammüller vom Rechnerteam, „kann sich demzufolge sehen lassen“. Zudem hat der Verein für die Mitglieder Themenabende in den Clubräumen ins Leben gerufen, die sehr gut ankommen.

Beim Kart-Nachwuchs läuft es rund (wir berichten noch). Zudem unterstützt der Verein Nachwuchs-Motorrad-Rennsportler aus den eigenen Reihen. Ein Kaminabend und eine Theatervorführung ergänzten das Programm, zudem wirtete der Verein bei der Hertinger Holzversteigerung. Auch das Kartturnier in Bamlach Ende April und das Jugendzeltlager im Juli 2016 verliefen erfolgreich.

Beifall gab es für die neue attraktive Vereinszeitschrift, für die Ralf Willin verantwortlich ist. Nur bei den Traditionsterminen wie der Motorrad-Ausfahrt und der Mai-Wanderung wurden die Aktiven vom Wetter im Stich gelassen, wie es Schriftführerin Anja Schulz im Rückblick auf das vergangene Jahr anmerkte.

Grasbahnrennen: Höhepunkt des Jahres war das Grasbahnrennen, bei dem auch dank der sehr guten Bahnbedingungen der lange stehende Bahnrekord fiel. Geknackt wurde er mit 100,2 Stundenkilometer von Martin Smolinski. „Das Beiprogramm mit Baden-FM und After-Race-Party, einem Gottesdienst mit dem extra aus Berlin angereisten ehemaligen Bad Bellinger Diakon Horst Panzer und neu mit Flohmarkt und Hubschrauberflügen kamen super an. Wir wollen das so beibehalten und durch weitere Attraktionen ergänzen“, fasste Fredrich zusammen. Neu ist, dass sich das diesjährige Grasbahnrennen vom 11. bis 13. August auf drei Tage, mit einem Enduro-Rennen am Freitagabend, 11. August, und der EM-Finalentscheidung am Samstag, 12. August, sowie Flohmarkt und Hubschrauberflügen am Sonntag, 13. August, beschränken wird. Der Montag mit Festbetrieb wird wegfallen, weil „er nicht mehr genügend frequentiert wird“, berichtete Fredrich.

Kritik: Für die Rennleitung hielt Silke Großhans fest, dass die Austragung eines Deutsche-Meisterschaft-Finales an einem Freitag wie 2016 „suboptimal“ gewesen sei. Der Verein stehe für eine Finalausrichtung an einem Freitag deshalb nicht mehr zur Verfügung. Die Kritik habe man dem Motorsportverband weitergegeben, vor dem Hintergrund, dass man „unsere Randsportart attraktiv machen muss, um auch für die Zukunft junge Fahrer zu haben“, sagte Großhans, die zusammen mit Manuel Koch für die Rennleitung zuständig ist.

Finanzen: André Kammüller vom Rechnerteam verkündete nach den Jahren 2014, als das Großereignis wegen schlechten Wetters ausfiel, und 2015, als es wegen eines tödlichen Rennunfalls abgesagt wurde, wieder eine sehr gute Einnahmesituation – trotz gestiegener Ausgaben vor allem für die Sicherheit am Markgräfler Ring. 3800 zahlende Besucher kamen zum Grasbahnrennen. Die Werbetafeln an den Ortseingängen, die mit einer Spende der Gemeinde angeschafft wurden, sorgten für eine verbesserte Werbung für das Rennen. „Wir haben insgesamt einen Jahresüberschuss von 15 000 Euro erzielt, 6500 Euro Überschuss gab es dabei beim Grasbahnrennen“, freute sich Kammüller. Wegen der erhöhten Beiträge für die Sicherheit der Fahrer werde man aber das Eintrittsgeld für das Grasbahnrennen um einen kleinen Betrag erhöhen müssen, meinte er.