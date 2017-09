Badenweiler Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Nachrichten-Ticker

19:54 Deutschland mit Rudy in der WM-Qualifikation gegen Norwegen

Stuttgart - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit drei personellen Umstellungen in das WM-Qualifikationsspiel am Abend in Stuttgart gegen Norwegen. Sebastian Rudy, Antonio Rüdiger und Julian Draxler rücken im Vergleich zum 2:1 in Tschechien neu in die Startformation von Bundestrainer Joachim Löw. Die deutsche Mannschaft könnte mit einem Sieg vorzeitig die WM-Qualifikation perfekt machen, wenn der Tabellenzweite Nordirland zeitgleich nicht sein Heimspiel gegen Tschechien gewinnt.

19:44 Irakische Justiz will deutsche IS-Anhängerinnen anklagen

Bagdad - Vier im Irak festgenommenen deutschen Anhängerinnen der Terrormiliz Islamischer Staat droht ein Prozess in Bagdad. Gegen die Frauen, darunter die Schülerin Linda aus Sachsen, habe die irakische Justiz ein formelles Strafverfahren eröffnet, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter Berufung auf Diplomaten. Die vier Frauen seien in den vergangenen Jahren aus Deutschland in den Irak gezogen, hätten sich dem IS angeschlossen und Kämpfer der Miliz geheiratet. Nach früheren Angaben bemühen sich deutsche Behörden, die Frauen nach Deutschland zurückzuholen.

18:45 Merkel telefoniert mit Präsidenten Südkoreas

Berlin - Nach dem nordkoreanischen Atomtest hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Südkorea die Solidarität Deutschlands zugesichert. In einem Telefonat sprachen sie und Präsident Moon Jae-in sich dafür aus, dass die internationale Gemeinschaft zügig weitere und verschärfte Sanktionen beschließt. Dies teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend mit. Wichtig sei dabei eine enge Abstimmung der Partner. Gemeinsames Ziel sei es weiterhin, eine militärische Eskalation zu vermeiden und eine friedliche Lösung zu ermöglichen.

18:44 Nordkoreas Atomtest beeindruckt Dax-Anleger kaum

Frankfurt/Main - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben wenig beeindruckt auf den neuen Atomtest Nordkoreas reagiert. Der Leitindex Dax machte seine anfänglichen Verluste von bis zu 0,76 Prozent zum großen Teil wett: Er stand zum Handelsschluss noch 0,33 Prozent im Minus bei 12 102 Punkten. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1919 US-Dollar.

18:08 USA: Nordkorea bettelt um Krieg

New York - Die USA werfen Nordkorea vor, mit ihren fortgesetzten Atom- und Raketentests einen Krieg provozieren zu wollen. Pjöngjangs Machthaber Kim Jong Un "bettelt um Krieg", sagte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. China und Russland riefen dazu auf, trotz neuer Provokationen aus Pjöngjang einen kühlen Kopf zu bewahren. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte nach Angaben aus Pjöngjang gestern eine Wasserstoffbombe getestet, mit der Interkontinentalraketen bestückt werden sollen.