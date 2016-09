Badenweiler. Das 13. Badenweiler Musik- und Weinfest findet an diesem Wochenende, 10. und 11. September, vor dem Kurhaus unter den Arkaden statt. Im kleinen Weindorf auf dem Festplatz vor dem Kurhaus präsentieren sich die Winzergenossenschaften Hügelheim und Britzingen, der Winzerkeller Auggener Schäf mit Laufener Altenberg und die Bezirkskellerei Markgräflerland Efringen-Kirchen. Zu verkosten gibt es rund 80 Weine und Winzersekte. Am Samstag wird die neue Badische Weinkönigin Magdalena Malin aus Meersburg das Weinfest eröffnen. Das Kurhaus-Bistro „Carpe Diem“ sorgt für die Bewirtung. Für Unterhaltung wird mit einem musikalischen Mix aus Blasmusik, Jazz und Tanz gesorgt. Am Samstagabend werden die „Village Street Band“ aus der Schweiz und das Stimmungsduo „Die Zwei“ zu Gast sein. Am Sonntag wird die Trachtenkapelle Badenweiler zum musikalischen Frühschoppen aufspielen, danach gibt es Musik von den „Original Obersteigern“ aus dem Münstertal. Am Abend wird „Prima la Musica“ das Fest mit Swing und Blues ausklingen lassen. Das Weindorf ist geöffnet am Samstag von 14.30 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 23 Uhr.