Badenweiler Rolf-Dieter Kluge neuer Ehrengast

Badenweiler. Rolf-Dieter Kluge, Emeritus der Universitäten Tübingen und Warschau sowie Ehrenprofessor der Staatlichen Lomonossow-Universität Moskau, ist der Ehrengast 2017 von Badenweiler. Dies teilte die Badenweiler Thermen und Touristik mit.

Am Sonntag, 8. Oktober, 17 Uhr, findet im Annette-Kolb-Saal im Kurhaus in Badenweiler die Verleihung des Ehrengastpreises an Dr. Rolf-Dieter Kluge statt. Damit verleiht das Heilbad zum 15. Mal den Titel „Badenweiler Ehrengast“ an eine herausragende Persönlichkeit mit einer besonderen Verbundenheit zu Badenweiler. Neben Persönlichkeiten wie Wolfgang Rihm, Peter Sloterdijk, Isabelle Faust, Eleonore Büning und Nike Wagner wird nun Rolf-Dieter Kluge in den Kreis der Ehrengäste aufgenommen.

„Der diesjährige Preisträger Rolf-Dieter Kluge hat seit Ende der 1970er Jahre die literarischen Kontakte des Heilbads nach Osteuropa, vor allem nach Russland, in entscheidender Weise mitgeprägt“, heißt es in der Mitteilung. „Sein jahrzehntelanges Wirken schuf eine besonders fruchtbare Epoche für die Tschechow-Forschung. Die von ihm geleiteten internationalen Tschechow-Kongresse in Badenweiler haben das Heilbad in den Fokus der internationalen Literaturwissenschaft gehoben.“

Grußworte wird bei der Verleihung Bürgermeister Karl-Eugen Engler sprechen, und die Laudatio hält Horst-Jürgen Gerigk, Emeritus des Slawischen Seminars der Universität Heidelberg.

Für den musikalischen Rahmen sorgt Dietmar Kluge, Pianist, Musikwissenschaftler und Leiter der Musikakademie Dettendorf. Der Eintritt ist frei.