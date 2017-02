Badenweiler. Viel vorgenommen hat sich die Badenweiler Thermen und Touristik GmbH (BTT) für die nächste Saison. Laut Pressemitteilung ist der heilklimatische Kurort Badenweiler erfolgreich in das Jahr 2017 gestartet mit einem Informationsstand auf drei verschieden großen Messen für Tourismus. In Bern, Stuttgart und Saarbrücken sei das geschichtsträchtige Thermalbad mehrere Tage auf den Ausstellungen präsent gewesen – auch im Rahmen der Werbegemeinschaft Markgräflerland und der Schwarzwald Tourismus GmbH. Bei einem Gläschen Gutedel habe es viele Kontakte und Beratungsgespräche gegeben. „Die beteiligten Hotels konnten nicht nur zahlreiche Anfragen, sondern auch viele Buchungen registrieren“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Alexander Horr, der neue Geschäftsführer der BTT, zeigte sich hoch zufrieden mit dem wachsenden Interesse der Messebesucher an dem touristischen Angebot der Region. Er bedankt sich für die tatkräftige Unterstützung durch die Badenweiler Weinpartner Winzergenossenschaft Britzingen und Winzerkeller Auggener Schäf und Laufener Altenberg, die Hotels Neuenfels und Ritter, das Wellness- und Beauty-Haus Marija Maretic sowie den Wanderführer Hans-Dieter Paul.