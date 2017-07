Basel Am Bahnhof SBB verhaftet

Basel. Schweizer Grenzwächter haben vor wenigen Tagen am Bahnhof Basel SBB zwei Männer kontrolliert. Dabei zeigte sich, dass diese von den Behörden des Kantons Zürich zur Verhaftung ausgeschrieben waren. Abklärungen durch das Grenzwachtkorps ergaben, dass den beiden Männern im Alter von 43 und 44 Jahren zur Last gelegt wird, gemeinsam am Hauptbahnhof Zürich Diebstahl begangen zu haben. Die zwei Personen wurden den zuständigen Behörden übergeben, wie die Grenzwächter gestern mitteilten.