Basel Drei Einsprachen

Nachrichten-Ticker

23:04 Vertrauensverlust für Trump belastet Dow leicht

New York - Die Aufregung um die vorerst gescheiterte Gesundheitsreform hat den Dow Jones zu Wochenbeginn etwas belastet. Der US-Leitindex machte jedoch im Verlauf Verluste von fast 1 Prozent größtenteils wett und gab am Ende nur leicht nach. Der Dow büßte lediglich 0,22 Prozent auf 20 550,98 Punkte ein. Der Euro war im europäischen Handel auf ein Jahreshoch bei rund 1,09 US-Dollar geklettert und notierte zuletzt etwas tiefer bei 1,0862 Dollar.

22:48 Türken in Deutschland werden Medienbericht nach ausspioniert

Berlin - In großem Umfang spioniert der türkische Geheimdienst einem Medienbericht zufolge offenbar Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung in Deutschland aus. Ankara macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch vom Juli 2016 verantwortlich. Der türkische Geheimdienst habe dem Bundesnachrichtendienst eine Liste mit Namen, Meldeadressen und Telefonnummern übergeben, berichten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR. Das Landeskriminalamt Niedersachsen warne die Betroffenen.

22:06 Trump gratuliert Merkel zu CDU-Wahlsieg im Saarland

Washington - US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Wahlsieg der CDU im Saarland gratuliert. Trump habe die Kanzlerin angerufen, sagte sein Sprecher Sean Spicer. Die seit 18 Jahren im Saarland regierende CDU hatte die Landtagswahl am Sonntag gewonnen und überraschend stark auf 40,7 Prozent zugelegt. Merkel hatte Trump vor gut einer Woche in Washington besucht.

21:55 Rehlinger für Gespräche mit CDU für Koalition

Saarbrücken - Die saarländische SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger will ihrer Partei empfehlen, das Gesprächsangebot der CDU für eine mögliche Fortsetzung der großen Koalition anzunehmen. Die SPD sei ja angetreten, um Regierungsverantwortung zu übernehmen, sagte Rehlinger vor einer Sitzung von Fraktion und Parteivorstand in Saarbrücken. Sie will sich für den Ausbau der Ganztagsschulen und eine beitragsfreie Kita einsetzen. CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer will noch in dieser Woche mit der SPD sprechen.

20:53 Mutter von Masood äußert sich - Keine Hinweise auf IS-Verbindung

London - Die Mutter des Attentäters von London hat den Anschlag mit deutlichen Worten verurteilt. Seit sie von der Tat ihres Sohnes erfahren habe, habe sie viele Tränen für die betroffenen Menschen vergossen, teilte sie mit. Sie sei zutiefst schockiert, traurig und wie betäubt. Die Polizei erklärte, es gebe keine Hinweise auf eine Verbindung zwischen Khalid Masood und der Terrormiliz IS oder der Terrororganisation Al-Kaida. Masood war am Mittwoch mit einem Wagen gezielt in Passanten auf der Westminster-Brücke gefahren. Er tötete drei Menschen, dann erstach er einen Polizisten vor dem Parlament. Der Attentäter wurde dann von Sicherheitskräften erschossen.