Basel Kollision im Lange-Heid-Tunnel

Auf der Bruderholzstraße in Münchenstein, im Tunnel Lange Heid in Fahrtrichtung Bottmingen, ist am frühen Freitagabend ein schwerer Unfall passiert. Laut Mitteilung der basellandschaftlichen Kantonspolizei kollidierten vier Autos, dabei wurden zwei Menschen verletzt. Foto: zVg/Kantonspolizei BL