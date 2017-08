Basel Müllers Traum geht in Erfüllung

Von Lara Hackmann

Der Konzert-Herbst steht vor der Tür und mit ihm die 32. Ausgabe der Baloise Session. Das Musikfestival mit Clubambiente präsentiert vom 21. Oktober bis 9. November ein buntes Programm voller musikalischer Perlen – sowohl Newcomer, Weltstars als auch Urgesteine.

Basel. An zehn Konzertabenden werden 19 Künstler mit großen Songs, schwungvollen Auftritten und geballten Stimmen in intimer Atmosphäre mit 1500 Sitzplätzen begeistern. Gegenüber dem Vorjahr wurde die Baloise Session um zwei auf zehn Konzertabende verkürzt, wie Festival-Chefin Beatrice Stirnimann am Mittwoch bei der Programmpräsentation im Club „Atlantis“ sagte. Damit sei bewusst Geld eingespart worden, um Alicia Keys zu verpflichten. Insgesamt blieb das Budget bei rund 8,5 Millionen Franken.

Mit der Verpflichtung der US-amerikanischen Soul- und R&B-Sängerin geht ein Traum der Organisatoren in Erfüllung wie Stirnimann erklärte – auch des im Sommer letzten Jahres verstorbenen Festivalgründers Matthias Müller. Keys wird am 1. und 2. November in der Event-Halle der Messe Basel auftreten und ist wohl der größte Name, der in diesem Jahr gebucht wurde. Als Support-Act spielen je an einem Abend regionale Künstlerinnen: Ira May und Annie Goodchild.

An der „Opening Night“ am 21. Oktober steht zuvor kein geringerer als Chris Rea auf der Bühne. Nach Jahren als Bluessänger widmet sich der britische Sänger nun wieder seiner poppigeren Seite. Unterstützung erhält der Brite von Imelda May. Auf der Bühne stehen in der Folge bis am 9. November im Weiteren die Kultbands Madness, Manfred Mann’s Earth Band und Kool & The Gang. Zudem treten die Kanadierin Nelly Furtado und der Italiener Nek auf – das verspricht Ohrwurm-Garantie. Die Schweizer Dabu Fantastic sowie das musikalische Duo Amadou & Mariam aus Mali sorgen für tanzbaren Sound und facettenreiche Begegnungen.

Erstmals wird es einen Abend geben, der ausschließlich der elektronischen Musik gewidmet wird. Am 25. Oktober werden das britische Duo Goldfrapp und die Elektro-Popband Clean Bandit auftreten. Zudem heißt es am 29. Oktober: „Iceland Calling.“ Mit den Auftritten des Durchstarters des Jahres Kaleo und Ásgeir wird dem Land der heißen Quellen ein Abend gewidmet. Denn: die isländische Musikszene ist Kult.

Mit seinem neuen Projekt „Cortejo Afro“ kommt der brasilianische Musiker Gilberto Gil am 7. November nach Basel. Einstudiert hat er dieses mit einem Orchester aus Lissabon, welches laut Stirnimann insgesamt nur vier Mal in Europa aufgeführt werde. Den Abschluss der Doppel-Konzertabende gestalten zwei der angesagtesten Sänger Deutschlands: Tim Bendzko und Max Giesinger.