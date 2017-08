Basel Schaden in Millionenhöhe

Basel (wer). Beim Hafen in Kleinhüningen auf dem Gelände der Logistikfirma Rhenus hat es gestern Nachmittag gebrannt. Bei einer ersten Medienorientierung gegen 16.30 Uhr erklärte Peter Gill, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft, dass aus noch unbekannten Gründen ein Bagger in einem Soja-Silo Feuer gefangen hatte und dann das Lagerhaus samt 15 000 Tonnen Soja-Schrot, Förderanlage und Dach sehr schnell in Flammen standen. Der Fahrer des Baggers konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde bei dem Großbrand niemand, wie Roger Willen, Kommandant der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt, den Medien vor Ort erklärte.

Aus Sicherheitsgründen wurden vier benachbarte Liegenschaften evakuiert, betroffen waren rund 24 Personen, die ihre Wohnungen vorübergehend räumen mussten.

Zwar habe der Brand in Kleinhüningen für eine starke Rauchentwicklung gesorgt, für die Anwohner habe aber keine Gefahr bestanden, so Willen weiter. Zum Zeitpunkt der kurzfristig einberufenen Medienorientierung sei der Brand schon unter Kontrolle aber noch nicht gelöscht gewesen, die Arbeiten hätten sich als schwierig erwiesen. „Es ist ein komplexer Einsatz mit einem Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr“, sagte Willen. Warum sich der Brand so schnell ausbreiten konnte, sei jetzt Gegenstand von Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren Millionen Franken.