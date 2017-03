Basel Schussverletzung bei Brandopfer

Gansingen (sda). Die beiden Leichen, die am Sonntag nach einer Explosion in einem ausgebrannten Einfamilienhaus in Gansingen gefunden wurden, haben Schussverletzungen aufgewiesen. Derzeit gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass eine Drittperson das Paar getötet hat.

Bei den Toten handelt es sich um den 59-jährigen Hauseigentümer sowie seine 50-jährige Freundin, wie die Oberstaatsanwaltschaft gestern mitteilte. Die Identität der Opfer sei mittels DNA-Abgleich festgestellt worden. Die von der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg angeordnete Obduktion ergab, dass die Frau durch einen Kopfschuss ums Leben kam. Auch der Mann wies eine Schussverletzung am Kopf auf. Die Tatwaffe, ein Revolver, konnten im Schlafzimmer des Hauses sichergestellt werden.

Aufgrund des Obduktionsberichts und des Spurenbildes gehen Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei davon aus, dass der Mann und die Frau bereits tot waren, als das Feuer ausbrach. In dem abgebrannten Einfamilienhaus wurden drei Gasflaschen gefunden. Ob die Explosion den Brand ausgelöst habe oder umgekehrt, konnte laut Oberstaatsanwaltschaft nicht mehr festgestellt werden.