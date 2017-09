Basel Stelen weisen den Weg

Von Adrian Steineck

Wer regelmäßig in Basel unterwegs ist, dem werden sie schon aufgefallen sein: die Stelen und Wegweiser, welche die bisherigen blauen Tafeln ersetzen, die Besuchern mehr als 30 Jahre lang den Weg gewiesen haben. Damit will Basel-Stadt auf die steigenden Besucherzahlen reagieren und Fußgängern die Orientierung erleichtern.

Basel. Das bisherige Fußgängerleitsystem „Basel zu Fuß“, das im Vorfeld der Schweizerischen Ausstellung für Garten- und Landschaftsbau Grün 80 installiert worden war, hat ausgedient. „Basel Info bietet neu gestaltete Stadtpläne in unterschiedlichen Maßstäben und Ausschnitten an unterschiedlichen Stellen in der Stadt, gedruckt als Stadtpläne zum Mitnehmen sowie im Internet“, umreißt Barbara Alder, Fachstellenleiterin Kantons- und Stadtentwicklung beim Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt, im Gespräch mit unserer Zeitung das neue Angebot.

Im öffentlichen Raum ist das neue System mit Stelen, Informationstafeln und Wegweisern präsent. An den Bahnhöfen und am Flughafen werden Besucher jeweils von großen Willkommensstelen begrüßt. Diese verfügen über eine LED-Anzeige, auf denen aktuelle Veranstaltungsngshinweise aufgespielt werden. Weitere solcher Infosäulen finden sich an den Anlegestellen der Kabinenschiffe sowie an touristisch wichtigen Plätzen und Wegen in der Stadt, wie Alder sagt.

Zugleich sollen Menschen, die in Basel leben, ebenso von dem neuen System profitieren. So sind die neuen Stadtpläne an allen Infotafeln der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs vorhanden, was von Vorteil sei, wenn Einwohner mit der Tram in ein ihnen unbekanntes Stadtviertel fahren würden.

Auch an den Parkhäusern in der Stadt sind Stelen angebracht. Hauptvorteil im Vergleich zum bisher praktizierten System ist es laut Alder. dass das neue System mit deutlich weniger Mobiliar auskomme und vor allem digital zugänglich sei. Das ganze System komme insgesamt in einem einheitlichen, modernen Design daher. Dank der guten Zusammenarbeit mit den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) finde sich ein neuer Stadtplan nun auf allen Haltestellen-Stelen, so dass ein dichtes Angebot an Orientierung ermöglicht würde.

Konzipiert wurde das neue System von einer Arbeitsgruppe, der sowohl die BVB als auch Basel Tourismus angehörten. „Konkret können dank der Zusammenarbeit mit den BVB die neuen Stadtpläne auf allen Infosäulen der Haltestellen angebracht werden“, sagt Alder. Diese würden jeweils zum Fahrplanwechsel jährlich erneuert und seien daher immer aktuell. In Zusammenarbeit mit Basel Tourismus seien die bei Gästen beliebten Altstadt-Touren im selben modernen Design in das neue System integriert und zugleich in der Wegführung optimiert worden.

Das neue System hat seinen Preis. Der Große Rat habe einen Kredit in Höhe von rund drei Millionen Franken für die Umsetzung genehmigt. Angebracht werden die neuen Schilder laut Alder noch bis Ende des Jahres. Rückmeldungen von Basel-Besuchern gebe es bisher keine. „Es ist aber geplant, im kommenden Jahr eine Befragung zu den ersten Erfahrungen durchzuführen“, sagt die Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung.