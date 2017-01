Riehen. Die Erneuerung der Achse Basel – Riehen Grenze tritt in die nächste Phase. Ab morgen, 10. Januar, bis Ende 2020 ist die Äußere Baselstraße abschnittsweise nur einspurig befahrbar, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Riehen und die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) heißt. Der Transitverkehr aus Richtung Lörrach wird großräumig auf die Zollfreistraße geleitet. Von Riehen in Richtung Basel wird für Autofahrer eine Umleitung über die Bettingerstraße, die Rudolf Wackernagel-Straße, den Kohlistieg und die Hörnliallee eingerichtet.

Um die Quartiere vom Durchgangsverkehr freizuhalten, ist das Abbiegen in die Quartierstraßen ab der Bettinger- und der Inzlingerstraße nur noch für Zubringer, Fahrräder und Mofas gestattet, heißt es weiter. Diese Umleitungsroute wurde gewählt, weil sie relativ breit und übersichtlich ist. Zudem befinden sich hier keine Schulen und Kindergärten, informiert die Gemeinde.

Am Montag, 16. Januar, beginnen zudem Arbeiten in der Basel- und der Lörracherstraße mit dem Ziel, diese attraktiver zu machen und mehr Platz für Fußgänger sowie Radfahrer zu schaffen. Der Straßenbelag, die Tramgleise und die unterirdischen Leitungen auf der Verkehrsachse sind sanierungsbedürftig und werden deshalb erneuert. Bereits begonnen haben die Arbeiten in der Äußeren Baselstraße, wo zusätzlich zu Sanierungsarbeiten bis Ende 2021 streckenweise eine Grundwasserschutzwanne unter die Tramtrasse gebaut wird.

Von Basel in Richtung Riehen bleibt die Verkehrsführung unverändert. Fußgänger sowie Radfahrer können alle Erneuerungsarbeiten in beide Richtungen passieren. Je nach Bauphase sind alternative Velorouten ausgeschildert. Die Tramlinien 2 und 6 fahren in der Äußeren Baselstraße weiterhin auf einem Gleis in beide Richtungen. Voraussichtlich von Juli bis Dezember verkehren aufgrund der Baustelle zwischen den Tramhaltestellen Fondation Beyeler und Riehen Grenze Ersatzbusse.