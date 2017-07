Basel Technik auf vier Sattelschleppern

Von Adrian Steineck

Lautes Hämmern hallt durch das Rund der Arena, Gabelstapler fahren umher, Anweisungen werden gerufen: Im Kulturzentrum Kaserne laufen die Vorbereitungen für den Basel Tattoo derzeit auf Hochtouren. Mehrere hundert Helfer sind im Einsatz, damit bis zur Premiere am 21. Juli alles bereit ist.

Basel. Andreas Brütsch wirkt gelassen. „Wir sind absolut im Zeitplan“, sagt der Operations Manager im Basel Tattoo-Team, bei dem die Fäden für den Aufbau zusammenlaufen.

Was das bedeutet, verdeutlicht Brütsch anhand einiger Zahlen. Für die Tribünen, die im Innenhof der Kaserne aufgebaut werden und 7934 Besuchern pro Vorstellung Platz bieten, werden 400 Tonnen Material benötigt. Die Technik für Licht und Ton, die gestern Nachmittag eintraf und mit deren Einbau morgen begonnen werden soll, wird auf fünf Sattelschleppern transportiert. Der Zeitplan ist straff. Bis heute Abend soll die Tribüne komplett stehen, dann wird bis Freitag die Technik eingebaut, am Wochenende nimmt die Tonanlage ihren Betrieb auf, und am Montag beginnen die Proben. „Wir können die Aufbauarbeiten etwa bei Regen nicht einfach unterbrechen, denn am 21. Juli um 21.30 Uhr beginnt die Premiere, egal ob es vorher geregnet hat oder gerade regnet“, bringt Brütsch es auf den Punkt.

Dass dennoch keine Hektik aufkommt, liegt auch daran, dass es seit der ersten Ausgabe des Basel Tattoo dieselben rund 70 externen Unternehmen sind, mit denen das Basel Tattoo-Team um den Produzenten Erik Julliard zusammenarbeitet. „Die Abläufe sind mittlerweile routiniert, jeder weiß, was er zu tun hat und wann er wo gebraucht wird“, sagt der Organisator. Von Malern über Elektriker bis hin zu Klempnern reicht das Spektrum der beteiligten Gewerke.

Und bis zu Soldaten. Denn beim Aufbau der Infrastruktur für die zehntägige Veranstaltung packen auch vierzig sogenannte Durchdiener mit an, Soldaten also, die ihren Wehrdienst binnen zehn Monaten am Stück absolvieren und diesen nicht, wie sonst üblich, durch Schulbesuche oder Ähnliches unterbrechen. Möglich macht dies die Kooperation mit dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), die jüngst bis ins Jahr 2022 verlängert wurde (wir berichteten gestern). Auch die Lastwagen, welche die Technik transportieren, stammen aus dem Fuhrpark der Armee.

Dass eine Freiluftveranstaltung andere Anforderungen an die Technik stellt als eine in der Halle, ist allen Beteiligten bewusst. Dennoch freuen sie sich darüber, mit der Kaserne den idealen Ort für den Basel Tattoo gefunden zu haben – auch wenn das Team in diesem Jahr als Aprilscherz verkündete, ab dem kommenden Jahr in die frühere Römersiedlung Augusta Raurica umziehen zu wollen. „Es gibt eigentlich keinen vergleichbaren Ort in Basel“, ist Brütsch überzeugt.