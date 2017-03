Basel Trumps Garde spielt in Basel

Basel. „Donald Trumps Garde kommt nach Basel“, gaben die Veranstalter der Basel Tattoo gestern in einer Pressemitteilung bekannt und sprachen stolz von einer „absoluten Sensation“. Es sei ihnen gelungen, das berühmte amerikanische Old Guard Fife and Drum Corps nach Basel zu holen. Das offizielle Repräsentations-Corps der U.S. Army und des Weißen Hauses wird sich im Juli erstmals in der Schweiz präsentieren.

The United States Army Old Guard Fife and Drum Corps, wie die Formation mit ganzem Namen heißt, ist musikalischer Botschafter der U.S. Army. Die präsidiale Eskorte tritt an bedeutenden Paraden, historischen Zeremonien und Festspielen in Amerika und der ganzen Welt auf. Sie begleiten außerdem wichtige Staatsempfänge und Feierlichkeiten des amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus. „Ihre schönen Uniformen gehen zurück auf die Amerikanische Revolution im Jahr 1781. Die Pfeifer und Tambouren überzeugen sowohl mit ihrem musikalischen Können als auch durch ihre beeindruckende Marschperformance“, heißt es in der Pressemitteilung.

Einige der Instrumente des Corps wurden übrigens in Basel produziert, wo eine lange Tradition im Herstellen von Trommeln und Piccolos gelebt wird.

Erik Julliard, Produzent des Basel Tattoo, zur Verpflichtung der präsidialen Eskorte: „Schon lange war es ein Wunsch von mir, das Old Guard Fife and Drum Corps ans Basel Tattoo zu bringen. Nun ist es mir endlich gelungen. Ein Traum geht in Erfüllung.“

Tickets für das Basel Tattoo, das von Freitag, 21., bis Samstag, 29. Juli, stattfindet, gibt es auf baseltattoo.ch, im Basel Tattoo Shop an der Schneidergasse 27 in Basel oder unter Tel. 0041/61266/1000.