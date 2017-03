Basel Welpenschmuggel fliegt auf

23:03 Dow beendet achttägige Minusserie

New York - Der Dow Jones hat dank guter Konjunkturdaten eine achttägige Verlustserie beendet. Der US-Leitindex und auch die anderen wichtigen Börsenbarometer schlossen am Dienstag klar im Plus. Der Dow stieg um 0,73 Prozent auf 20 701,50 Punkte. Der Kurs des Euro geriet nach den guten US-Konjunkturdaten unter Druck und kostete zuletzt 1,0813 US-Dollar.