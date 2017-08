Basel Züge fallen aus

Regio. An den kommenden drei Wochenenden fallen verschiedene Fernverkehrszüge von und nach Basel aus, wie die SBB gestern mitteilten. Grund dafür sind Weichenerneuerungsarbeiten in der östlichen Einfahrt des Bahnhofs Basel SBB. Die Schweizerischen Bahnbetriebe (SBB) empfehlen den Kunden, den Online-Fahrplan oder die SBB-Mobile-App zu beachten, falls sie an einem dieser Wochenenden eine Reise planen.

Im nationalen Fernverkehr fallen die ICN-Züge von und nach Luzern zwischen Basel und Olten aus, ebenso die Interregio-Züge von und nach Zürich mit Halt in Stein-Säckingen zwischen Basel und Rheinfelden. Im internationalen Fernverkehr fallen einzelne Züge von und nach Deutschland zwischen Basel SBB und Basel Badischer Bahnhof aus.

Im Rahmen der Weichenerneuerung in Basel ersetzen die SBB zwischen der Überführung Peter-Merianstraße und der Überführung Münchensteinerstraße insgesamt 14 Weichen und passen die Signale und Fahrleitungen an. Die Arbeiten führen die Gleisbauteams von Westen nach Osten vor. Pro Wochenende ersetzen sie vier bis fünf Weichen. Danach justieren sie nachts mittels mehrmaliger Schotterstopfungen die Lage von Weichen und Gleisen millimetergenau und nehmen Schweißarbeiten vor. Die Projektkosten für die Weichenerneuerung belaufen sich auf rund fünf Millionen Franken, wie es in der Mitteilung weiter heißt.