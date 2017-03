Binzen „Alt und Jung“ mit Raclettekäse glücklich gemacht

Binzen (ag). 30 Kilogramm Brot und 45 Kilogramm Raclettekäse hat die Sparkasse Markgräflerland gestiftet. Die Binzener Filiale des Kreditinstituts hat daraus 1200 Euro gemacht. Rund 300 Portionen Raclette zu je vier Euro haben die Mitarbeiter auch dieses Jahr wieder auf dem Binzener Weihnachtsmarkt verkauft. Der Reinerlös wird wie immer an lokale Organisationen gespendet.

In diesem Jahr lautet das Spendenmotto „Alt und Jung“: Mit je 600 Euro werden der Arbeitskreis „ak jugend binzen“ und das Team vom Mittagstisch für Senioren bedacht. Gestern hat die offizielle Spendenübergabe im Rathaus stattgefunden.

Für den Seniorentisch berichteten Gerlinde Vetter und Gudrun Stöcklin über den mutmaßlichen Verwendungszweck des willkommenen Zustupfs. Sie wollen sich neue Deko für die Tische, neue Dessertschalen und eventuell auch einheitliche Schürzen für das zwölfköpfige Kochteam leisten. Dreimal im Monat bieten die Frauen in der Rathausstube für fünf Euro ein komplettes Menü an. Gut 30 Senioren freuen sich in der Regel darauf.

Über die Aktivitäten des „ak jugend binzen“ berichtete Christine Braun. Mit einem Kinotag von und für Jugendliche sei man in der vergangenen Woche ins Jahresprogramm gestartet. Noch weiß der vierköpfige Arbeitskreis für die Jugend nicht genau, für was er das Geld verwenden will. Im vergangenen Jahr wurden für das vielfältige Angebot insgesamt nur 2300 Euro gebraucht. In diesem Jahr steht zum Dorfjubiläum mit dem Kinder-Musical „Häx vo Binze“ ein besonderer Programmpunkt an.

Für die Sparkassenfiliale waren Patrick Gaess und Renate Gisin, die auch die Idee für die Begünstigten in diesem Jahr hatte, bei der Spendenübergabe vor Ort. „Für meine Kinder hat es so was nicht gegeben“, lobte Gisin den „ak jugend“. Und Gaess hob hervor, wie der Mittagstisch für Senioren „die Gemeinschaft fördert und Leben ins Dorf bringt“.