Binzen Frühlingsmarkt wird vorbereitet

Binzen (ag). „Mehr als 50 Teilnehmer und so viele Kapellen wie noch nie“, verspricht Klaus-Michael Effert von der IG Lebendiges Binzen für den Frühlingsmarkt Binzen im Gewerbegebiet am Dreispitz. Er findet in diesem Jahr an dem Wochenende, 22. und 23. April, statt.

Nachdem die kostenlosen Fahrten mit der Kandertalbahn im vergangenen Jahr aufgrund schlechter Wetterprognosen kurzfristig abgesagt wurden, soll in diesem Jahr am Veranstaltungssonntag ein erneuter Versuch unternommen werden. Einen Bahnhof im Gewerbegebiet wird es diesmal zwar nicht geben. Dafür ist wieder ein kostenloser Shuttle-Service vom Binzener Bahnhof zum Marktgelände und zurück geplant, an dem sich die Autohäuser ASAG, Ernst + König sowie Gottstein beteiligen werden. Die IG Lebendiges Binzen möchte damit auch helfen, die Parkplatzprobleme in den Griff zu bekommen. Denn bei bis zu 20 000 Besuchern, die bei schönem Wetter am Sonntag, 23. April, erwartet werden, können auch die 1500 Parkplätze im Gewerbegebiet schon mal knapp werden.

Mit dabei ist in diesem Jahr die Speedboat-Rennfahrerin Isabell Weber aus Rümmingen. Beim Frühlingsmarkt wird sie ihr Boot präsentieren – ein Katamaran, 3,70 Meter lang, zwei Meter breit und ein Meter hoch, der Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreicht, wie Roland Weber, der Vater der Rennbootfahrerin, stellvertretend ausführte.

Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auch wieder auf einen Bücher-Basar im Autohaus ASAG freuen. Melina Bläsi gab bekannt, dass die gebrauchten Bücher dafür vom 3. bis zum 13. April im Autohaus abgegeben werden können. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute.

Wir berichten noch ausführlich.