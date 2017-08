Binzen Raum eingerichtet

Binzen / Weil am Rhein (mcf). Die Außenstelle Vorderes Kandertal der Volkshochschule Weil am Rhein geht neue Wege. Erstmalig gibt es für die Haushalte zum neuen Semester eine Verteilung der Programmhefte. Bisher lagen die Info-Broschüren nur aus, erklärte VHS-Leiter Tom Leischner gestern bei der Vorstellung der neuen Angebote (siehe Seite „Weil am Rhein“).

Er und Außenstellenleiter Hanspeter Vollmer können auf 23 Kurse beziehungsweise Veranstaltungen im neuen Semester verweisen. Diese finden in Binzen, aber auch in Eimeldingen, Fischingen und Wittlingen statt.

Ein Neustart wird in der Grundschule Binzen hingelegt, wie Leischner unterstrich. Erst einmal auf ein Jahr begrenzt gibt es hier einen Sprachen- und Bewegungsraum. Die Grundschule hat hierzu ein Zimmer hergerichtet, das mit für Erwachsene geeignetem Mobiliar versehen ist. So müssen die Teilnehmer nicht auf Kinderstühlen sitzen. „Wir gucken, ob es angenommen wird“, ist VHS-Leiter Leischner gespannt auf die Resonanz.