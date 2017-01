Die Narrenzunft Binzemer Thonnerknaben steht in den Startlöchern für die Fasnachtssaison 2017. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen heiteren Zunftabend und einen großen Fasnachtsumzug geben.

Binzen. Los geht das närrische Treiben schon in dieser Woche am Freitag.

Fasnachtseröffnung: Die Binzener Fasnacht wird am Freitag, 6. Januar, ab 11.11 Uhr mit einem Rundgang durch die örtlichen Beizen eröffnet. Dabei wird auch die Plakette für die Saison 2017 vorgestellt. Die Narren treiben ihr Unwesen im Hotel „Mühle“, der TuS-Sportgaststätte, im „La Divas“, „Piccola Pausa“ und im Gasthaus „Schwanen“.

Zunftabend: Der 40. Zunft- und Tanzabend wird in diesem Jahr am Samstag, 11. Februar, um 20.11 Uhr in der Gemeindehalle in Binzen veranstaltet. Mit einem spaßigen Programm möchte die Narrenzunft ihre Gäste unterhalten. Regie führt Oberzunftmeister Bernd Netzlaff. Ab 23 Uhr kann dann zur Musik der Band „Zeitlos“ das Tanzbein geschwungen werden. Die Halle hat ab 19 Uhr geöffnet, es wird auch Abendessen angeboten.

Sonntagsumzug: Der große Fasnachtsumzug setzt sich am Sonntag, 19. Februar, ab 13.33 Uhr auf der Hauptstraße in Bewegung. Es werden rund 1900 Hästräger in hundert Gruppen aus Nah und Fern teilnehmen. Das bunte Narrentreiben herrscht nach dem Umzug an der Hauptstraße, wo zahlreiche Verpflegungsstände aufgebaut werden. Außerdem wird es beim Rathaus und beim Gasthaus „Schwanen“ jeweils eine Aktivbühne geben, wo ab 15 Uhr Guggemusiken unterhalten. Die Narren würden sich über fasnächtlich geschmückte Häuser im Dorf freuen.

Ab 12 Uhr wird die Hauptstraße für den Durchfahrtsverkehr gesperrt, die Umleitung führt über die Blauen-straße. Parkmöglichkeiten für die Narren werden im Gewerbegebiet (Dreispitz) und bei der Gemeindehalle angeboten. Die Hauptstraße bleibt bis 21 Uhr gesperrt.

n Eintrittskarten für den Zunftabend (im Vorverkauf zu acht Euro oder an der Abendkasse) sowie die Fasnachtsplaketten (für vier Euro das Stück) gibt es ab Samstag, 7. Januar, bei Toto-Lotto Barlic, bei A & A Second Hand oder bei den Mitgliedern der Narrenzunft.