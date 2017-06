Efringen-Kirchen 25 Brutpaare werden betreut

Nachrichten-Ticker

23:56 Bundestag will Hilfsfonds für "Colonia Dignidad"-Opfer

Berlin - Die Opfer der früheren deutsch-chilenischen Sekte "Colonia Dignidad" sollen nach dem Willen des Bundestags stärker unterstützt werden. In einem fraktionsübergreifenden Antrag verlangen die Abgeordneten von der Bundesregierung ein Entschädigungskonzept. Darin soll ausdrücklich auch die Einrichtung eines Hilfsfonds in Betracht gezogen werden. Der deutsche Auswanderer Paul Schäfer hatte die Siedlung zusammen mit anderen Auswanderern aus Deutschland hatte im Jahr 1961 rund 350 Kilometer südlich von Santiago de Chile gegründet. In den folgenden Jahrzehnten kam es dort zu systematischem Kindesmissbrauch, der BND sprach von "KZ-ähnlichen" Methoden.

23:24 CSU-Chef Seehofer gegen "Ehe für alle" - aber für Adoptionsrecht

Regensburg - CSU-Chef Horst Seehofer hat sich im Streit um die Ehe für alle offen für das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare gezeigt. Darüber könne man "viel, viel eher reden, als über die Gleichstellung der Ehe", sagte er der "Mittelbayerischen Zeitung". Er habe ursprünglich mal Probleme mit der Tatsache gehabt. Nachdem aber in die Lebenspartnerschaft eingebrachte Kinder auch in dieser gleichgeschlechtlichen Partnerschaft verbleiben dürfen, gebe es eigentlich keinen durchschlagenden Grund dagegen, sagte Seehofer. Die SPD will morgen eine Abstimmung im Bundestag über die Ehe für alle durchzusetzen - gegen den Willen des Koalitionspartners CDU/CSU.

22:45 Mann fährt bei Paris auf Sicherheitsbarrieren vor Moschee

Paris - Die französische Polizei hat einen Mann festgenommen, der mit seinem Geländewagen mehrfach Sicherheitsbarrieren vor einer Moschee in Créteil im Südosten von Paris angefahren haben soll. Wie die Polizeipräfektur am Abend berichtete, wurden niemand verletzt. Die Beweggründe des Mannes sind noch unklar, die Sicherheitsbehörden nahmen Ermittlungen auf. Der Mann hatte mit seinem Wagen die Flucht ergriffen und wurde an seinem Wohnort festgenommen. Ein Mann hatte Mitte des Monats in London mit einem Lieferwagen vor einer Moschee einen Menschen getötet und neun weitere verletzt.

22:25 Land unter in Berlin - Heftiger Regen trifft Deutschland

Berlin - Ausnahmezustand in Berlin: Stundenlanger Starkregen hat die Hauptstadt heute unter Wasser gesetzt. Rund 600 Mal musste die Feuerwehr allein in Berlin ausrücken, um vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen abzupumpen. Am Berliner Flughafen Tegel wurden Flüge gestrichen und Maschinen umgeleitet, die Stadtautobahn A100 war wegen einer Überschwemmung vorübergehend gesperrt. Auch in Nord- und Süddeutschland machen Wassermassen den Einsatzkräften zu schaffen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor nächtlichen Unwettern in den nördlichen Bundesländern.

21:56 Nationalelf erreicht Confed-Cup-Finale

Sotschi - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat erstmals das Finale beim Confederations Cup erreicht. Das junge Team von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich in Sotschi souverän mit 4:1 gegen Mexiko durch und trifft am Sonntag im Endspiel in St. Petersburg erneut auf Chile. Bislang war Platz drei beim Heimturnier 2005 die beste Platzierung einer deutschen Mannschaft beim Confed Cup gewesen. Gegen Finalgegner Chile hatten die Löw-Schützlinge in der Gruppenphase ein 1:1 erkämpft.