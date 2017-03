Kleinkems (mü). Auf ein erfolgreiches Jahr haben die Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins „Rheinlust“ Kleinkems bei der Generalversammlung am Freitag in der Festhalle zurückgeblickt. Krankheitsbedingt konnte die erste Vorsitzende Renate Steinbauer nicht teilnehmen, so dass die Versammlung vom zweiten Vorsitzenden Lucien Weiss geleitet wurde.

Satzungsänderung Viel Arbeit hatte Weiss mit der Satzungsänderung. Man wollte mit dieser unter anderem die Ämter des Schrift- und des Protokollführers zusammenlegen, das Amt des zweiten Rechners ersatzlos streichen und den Vorstand auf sieben Mitglieder reduzieren. Außerdem erwies sich die alte Satzung als nicht mehr zeitgemäß und wurde komplett überarbeitet. Die Mitglieder nahmen die neue Satzung an. Rückblick Weiss, der auch als Vizedirigent und Protokollführer engagiert ist, berichtete über die zahlreichen Termine des Chores im abgelaufenen Jahr. Der Chor unter der Leitung von Dirigentin Elke Keller hatte im Januar 2016 ein besinnliches Konzert in der Blansinger Halle veranstaltet, das in diesem Jahr wiederholt werden soll. Ebenfalls erfolgreich verlaufen seien das Brunnenfest, der Dorfhock und die Dorfweihnacht. Des Weiteren habe man am Festival der Chöre teilgenommen, bei Auftritten an Kurkonzerten in Bad Bellingen und Sängerfesten in Wittlingen und Mappach mitgewirkt und einen Ausflug veranstaltet.

Über den Kassenstand referierte Rechner Georg Blatz, Kassenprüfer waren Günter Bieg und Dorothea Silvestrini. Thomas Steinbauer erläuterte die Arbeit des erst kürzlich gegründeten Kreativteams des Chores. Das Ziel des Teams sei, den Chor in allen Altersstufen als lebendige Dorfgemeinschaft zu unterstützen und zu erhalten.

Der Chor hatte im vergangenen Jahr 16 Auftritte und 38 Singstunden, die Beteiligung der Aktiven lag bei über 85 Prozent.

Wahlen Renate Steinbauer wurde als erste Vorsitzende bestätigt, Lucien Weiss ebenfalls wiedergewählt. Auch Aktivbeisitzerin Ruth Merkofer wurde in ihrem Amt bestätigt und Anette Scheil als neue Kassenprüferin bestellt.

Ehrungen Für 25 Jahre als aktive Sängerin im Kleinkemser Chor wurde Dorothea Silvestrini zum Ehrenmitglied ernannt. Bereits in 2016 seien Petra Schemel und Günter Bieg für 25-jährige aktive Chortätigkeit vom Obermarkgräfler Chorverband geehrt worden, im Rahmen der Versammlung konnte Weiss die Urkunden zusammen überreichen.

Nicht anwesend sein konnten Wolfgang Meier und Jürgen Wunderlin, die aufgrund 40-jähriger Passivmitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden.