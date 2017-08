Efringen-Kirchen Altbekannte Punkte stehen auf der Liste

Kleinkems (sas). Auch die Wünsche des Kleinkemser Ortschaftsrats für die Mittelanmeldung für den Haushalt 2018 sind altbekannt.

Auf der Liste steht etwa wieder die Sanierung der Rathausfenster – „abschnittsweise nach Bedarf“, wie Ortsvorsteher Jörg Kratz in der Sitzung am Donnerstag sagte. Außerdem soll das Dach des Feuerwehrhauses saniert werden. Die Sanierung/Ausbesserung der Straße „Im Eselgrien“ ist ebenfalls ein Anliegen. Allerdings stellte sich die Frage nach der Breitbandverlegung. „Wenn die Anschließerei los geht, macht man da eh wieder auf“, sagte Ortschaftsrat Ronnie Blatz. „Da werden wir sowieso noch was erleben“, warnte er – zumindest sei das beim ersten Abschnitt so gewesen. Er habe schon an das Bauamt weitergegeben, was verbesserungswürdig sei.

Die Sanierung der Wasserschäden an der Abdankungshalle steht auch wieder auf der Liste, außerdem deren Vergrößerung durch die Entfernung von Zwischenwänden, soweit möglich. Letzter Punkt war das Thema Starkregen. Am Rußgraben zwischen Rheinweiler und Kleinkems soll ein Geröllfang angelegt werden, weil es dort immer wieder zu Überschwemmungen kommt.

Zuhörer Georg Blatz merkte in der Bürgerfragestunde dazu an, dass der Geröllfang nicht die Aufgabe des Ortschaftsrats Kleinkems sein könne. „Da sind andere In­stanzen gefragt, das Gebiet liegt an der Landstraße“, fand er. „Wenn das Projekt im Haushalt aufgenommen ist, werden auch Mittel eingestellt“, erklärte Kratz.

Blatz wies noch auf eine Wasserleitung zum Hartplatz hin. „Das müssen wir wahrscheinlich selber stemmen, auch mit Eigenleistungen“, erklärte der Ortsvorsteher. „Die Mittel sind begrenzt, wir können nur das Nötigste anmelden“, sagte er.