Efringen-Kirchen Ausstellung: Die Ästhetik des Körpers

Efringen-Kirchen. In der neuen Ausstellung in der Mediathek Efringen-Kirchen werden Fotografien gezeigt, die Einblicke in eine ästhetische Bewegungskunst geben. Unter dem Titel „Die Ästhetik des Körpers und die künstlerische Dimension des Yoga“ präsentiert die Yoga- und Atemlehrerin Gabriele Hirschvogel 30 Stellungen des Yoga, die wiedergeben, wie Ästhetik und Harmonie als innere Qualität erlebt werden, die über den menschlichen Körper ihren Ausdruck finden.

Die Ausstellung beginnt am Donnerstag, 5. Oktober, 19.30 Uhr. Gabriele Hirschvogel, Leiterin der Yoga- und Atemschule in Titisee-Neustadt, wird an diesem Abend ab 20 Uhr einen Vortrag zum Thema der Ausstellung halten. Alle Interessierten sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung wird bis zum Jahresende dauern. Sie kann während der Öffnungszeiten der Mediathek besichtigt werden.