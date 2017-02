01:27 Bundesrichter in Seattle stoppt Trumps Einreisebann

Seattle - Ein US-Bundesrichter in Seattle hat den von Präsident Donald Trump verfügten Einreisebann für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern vorläufig gestoppt. Die Entscheidung gelte landesweit, heißt es in der Urteilsbegründung, wie unter anderem die "Seattle Times" berichtet.

01:12 Operation im Jemen: Pentagon veröffentlicht altes Video

01:09 Experten zweifeln an Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung

23:57 Amerikaner geben Trump nach zwei Wochen schlechte Noten

23:54 Zehntausende Rumänen auf der Straße - Druck wächst

Bukarest - In Rumänien haben am Abend Zehntausende Menschen den vierten Tag in Folge landesweit gegen die sozialliberale Regierung demonstriert. Auslöser der Proteste ist eine Eilverordnung, die die Justiz bei der Verfolgung von Korruption einschränkt. Zugleich wuchs der Druck auf die Regierung durch eine dritte Verfassungsklage gegen diese Verordnung und durch Kritik aus dem eigenen Lager. Präsident Klaus Iohannis betonte am Rande des EU-Gipfels auf Malta, für ausländische Investoren bestehe trotz der Krise keine Gefahr.