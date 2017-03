Efringen-Kirchen (mü). Der Abschied vom „Wäschifest“ und die stattdessen ins Leben gerufene „Weinfonie“ sowie das Jubiläum 2019 waren Themen in der Hauptversammlung des Musikvereins Efringen-Kirchen in der „Wäschi“ unter der Leitung der Vorsitzenden Julia Oelke.

Dirigent Achim Lais beurteilte die Arbeit mit dem Orchester überwiegend positiv, es gebe musikalisch ein gutes Bild ab, und das Jahr sei reibungslos abgelaufen. An der Jahresfeier habe man, so Lais, dem Publikum ein ansprechendes Programm geboten, trotz der durchgehend schweren Stücke seien diese von den Musikern hervorragend gemeistert worden. Von der Vielzahl an Terminen wie Platzkonzert im Museumsgarten und Adventskonzert berichtete Schriftführerin Jessica Enderlin.

Über ihre Arbeit als Jugendleiterin referierte Tanja Soder, die mit Hilfe von Anna Rügert 56 Zöglinge (Musiker in Ausbildung im Alter von sieben bis 36 Jahren) des Vereins betreut. Ausgebildet werden die Musikschüler von zwölf Lehrern, teilweise aktive Musiker des Vereines. Aufgetreten seien die Zöglinge etwa beim Platzkonzert und an der Jahresfeier, außerdem haben sie einen Ausflug unternommen und am Weihnachtsmarkt der Gemeinde mit einem Stand teilgenommen.

Über die Vereinskasse berichtete Rechner Hagen Aurich, Kassenprüfer waren Karlheinz Krebs und Doris Krumm-Schwarz.

Ein Antrag der Vorstandschaft zur Erhöhung des Passivbeitrages wurde von der Versammlung angenommen, die Einzelmitgliedschaft wurde von zwölf auf 18 Euro und der Familienbeitrag von 21 auf 30 Euro jährlich aufgestockt. Jubiläum 2019 Im Jahr 2019, sagte die Vorsitzende Oelke, steht die Jubiläumsfeier zum hundertjährigen Bestehen des Musikvereins an, die bereits vorbereitet werde. So werde am 25. und 26. Januar 2019 das Jubiläumsjahr mit einem Festakt in der Halle und einer Ausstellung im Foyer eröffnet. Am Ostersonntag, 21. April, folge ein Kirchenkonzert zusammen mit einem Jubiläumschor, außerdem sind ein „Wäschifest“ mit Kameradschaftsabend und ein besonderes Jahreskonzert am 25. Januar 2020 geplant. „Weinfonie“ statt Wäschifest Das jährliche „Wäschifest“ sei nicht mehr rentabel, sagte Julia Oelke. Deshalb habe die Vorstandschaft beschlossen, es nicht mehr durchzuführen. Statt dessen soll ein neuer Event ins Leben gerufen werden, die „Weinfonie“. Gedacht sei an eine festliche Weinprobe mit Musik, die im Weingut Huck-Wagner durchgeführt werden soll, und an der alle einheimischen Weingüter beteiligt sein werden.

Neu ins Orchester aufgenommen wurden Andreas Keller (Posaune), Samantha Utz (Querflöte) sowie Sebastian Kirchgaesser (Waldhorn). Wahlen In den anstehenden Vorstandswahlen wurden die Vorsitzende Julia Oelke, Schriftführerin Jessica Enderlin, Jugendleiterin Anna Ruf, Passivbeisitzer Joachim Wechlin, Notenwart Adolf Kalkovski und Kassenprüfer Karlheinz Krebs in ihren Ämtern bestätigt. Mitgliederzahl Der Musikverein Efringen-Kirchen hat insgesamt 364 Mitglieder, davon 99 Aktive einschließlich der Zöglinge. Kontakt: Vorsitzende: Julia Oelke, Tel. 07628 / 80 56 24, 1.vorstand@mvek.de