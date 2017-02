Egringen (mao). Der Egringer Gesangverein blickt auf ein aktives und erfolgreiches Jahr zurück. Das Doppelkonzert mit dem Musikverein war ein viel bejubelter Höhepunkt des vergangenen Jahres.

„Ich wollte nie erwachsen sein“, sang der Chor zum Auftakt der Generalversammlung. Tatsächlich ist der Gesangverein 173 Jahre alt, hat die Flegeljahre längst hinter sich und strotzt voller Sangeskraft. 36 Sängerinnen und Sänger zählt der Egringer Chor aktuell und vor allem an einem mangelt es nicht: Der junge Nachwuchs findet sich vor allem bei Bass und Tenor. Rückblick So lässt sich dann das Jahr über so einiges bewegen. 44 Mal traf man sich zu Proben und konnte auf einen durchschnittlichen Besuch von 84,4 Prozent zurückblicken. Der Sopran kam zu 86,6 Prozent, der Bass zu 93,2 Prozent, der Tenor zu 78,4 und der Alt nahm zu 80,3 Prozent,.an den Proben teil.

Die große Probendisziplin sorgte dann auch für beeindruckende Live-Konzerte. Im Juli beim Stimmenfestival in Lörrach, beim Ernte-Dankfest in Egringen und dem Adventskonzert in der Kirche, stets beeindruckte der gemischte Chor die Besucher. Mit viel Elan war man beim Gottesdienst beim Sommerfest dabei, half den Volkstrauertag mit zu gestalten. Höhepunkt des Jahres war das gemeinsame Konzert mit dem Musikverein. „Hoffentlich wiederholen wird da noch einmal“, fand Hagin. Kinderchor Beim Kinderchor haperte es derzeit etwas. Aktuell wird nach einem Dirigenten gesucht. Noch in siesem Jahr soll der Kinderchor mit einem neuen Dirigat nach kurzer Pause wieder zum Leben erweckt werden. Ein durchaus zuversichtliches Unterfangen, zumal auch der Jazzchor sich längst als modernes und verlässliches Pendant im Vereinsablauf organisiert hat. Dirigentenwechsel hatten in der Vergangenheit nie zu einem Unterbruch der Arbeit geführt.

Die Förderung des Kinderchores ist wohl auch ein Grund, weshalb bei der Mitgliederversammlung der Mitgliedsbeitrag einstimmig von zehn Euro auf 15 Euro erhöht wurde . Ein Plus in der Vereinskasse gab es zuletzt nur, weil man in 2016 kein Dirigat für den Kinderchor bezahlen musste. Mit neuem Elan in der Jugendarbeit will man dann auch künftig nicht in die roten Zahlen rutschen.

Grußworte Viel Lob gab es bei den Grußworten für den Gesangverein. „Der Verein läuft gut“, attestierte Ortsvorsteher Jürgen Schopferer und hob hervor, dass der Chor „ein wichtiger Beitrag für das kulturelle Leben“ inne hat. Martin Frey vom Musikverein bedankte sich für Mithilfe beim Sommerfest und dem Doppelkonzert.

Wahlen Dieter Hagin bleibt auch nach 16 Jahren weiter Vorsitzender. Neue Kassiererin ist Vera Jost (bislang Martina Braun), neue Schriftführerin ist Dunja Dörflinger (bislang Nancy Bullerjahn). Stimmenvertreter Tenor ist Mirko Aberer, den Bass vertritt Beat Köster und dem Kinderchor gibt Nancy Bullerjahn im Vorstand eine Stimme.

Ehrungen Für treuen Probebesuch wurden geehrt: Martina Braun, Karin Bühler, Marianne Bürgin, Stefanie Enderlin, Vera Jost, Roland Bühler und Fredrick Wagener.

Tanja Heizmann wurde für ihre 25-jährige aktive Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Vorsitzender Dieter Hagin bedankte sich bei Vereinswirt Roland Bühler, Martin Frey für den Schweinsprägel, Stefanie Enderlin für ihr Vizedririgat und Notenwartin Iris Fischer.