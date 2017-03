Efringen-Kirchen Dominik Rizzotti ist neuer Abteilungskommandant

Efringen-Kirchen (mü). Einen überraschenden Kommandantenwechsel gab es bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr-Abteilung Efringen-Kirchen. Dominik Rizzotti wurde in geheimer Wahl einstimmig zum neuen Kommandanten gewählt, nachdem der bisherige Kommandant Markus Greiner die Führung aus gesundheitlichen Gründen abgegeben hatte.

Greiner war seit vier Jahren an der Spitze der Wehr und übergab bereits im November die Amtsgeschäfte an seinen Stellvertreter Dominik Rizzotti, der nun dessen Nachfolge antrat. Zum neuen zweiten Kommandanten wurde Karl Jockers gewählt, der Rizzotti auf diesem Posten nachfolgte.

Einsätze

Rizzotti, der die Versammlung leitete, gab im Jahresbericht des Kommandanten eine Übersicht auf ein Jahr mit der enormen Anzahl von 89 Einsätzen. Die hohe Zahl sei dem Hochwasser im vergangenen Juni geschuldet gewesen. An zwei Tagen hatte die Feuerwehr 55 Einsatzstellen zu bewältigen.

Betroffen war damals die gesamte Großgemeinde, aus den neun Teilorten war die Feuerwehr mit 200 Kräften im Einsatz.

Aus der Einsatzstatistik des Kommandanten vom Jahr 2016 ging hervor, dass die Wehr sieben Brandeinsätze, 75 technische Hilfeleistungen (wozu auch die Hochwassereinsätze zählten), zwei Tragehilfen, ein „Tiere/Insekten“, zwei sonstige Einsätze und drei Fehlalarmierungen zu bewältigen hatte.

Elf Personen konnten bei diesen Ernstfällen von den Wehrmännern gerettet, eine Person infolge eines Autounfalls jedoch leider nur noch tot geborgen werden.

Weiterhin mussten zwei Vermisste am Rhein sowie ein abgetriebenes Boot gesucht, eine Person die in ein Schwimmbecken gefallen war gerettet und eine Tierrettung durchgeführt werden.

Rückblick

Aufgrund des Hochwassers wurden auch die Kameradschafts-, Schulungs- und Sozialräume der Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr zum wiederholten Mal in Mitleidenschaft gezogen. In der Folge, so die weiteren Ausführungen Rizzottis, seien die Räume aufgrund von Schimmelbildung bis auf Weiteres unbenutzbar geworden.

Man hofft nun seitens der Feuerwehr auf eine Ausweichmöglichkeit, ein entsprechender Antrag wurde bei der Gemeinde gestellt.

Auch das Gesellige sei im vergangenen Jahr nicht zu kurz gekommen: Das Fasnachtsfeuer, der monatliche Stammtisch für die Ehrenmitglieder sowie die Teilnahme am „Marche Populaire“ der befreundeten Kameraden im elsässischen Bartenheim waren Programmpunkte. Weitere Einzelheiten über die Aktivitäten der Mannschaft konnte man dem Bericht des Schriftführers René Medam entnehmen, der Termine wie den Neujahrsempfang, den Vatertagshock, einen viertägigen Ausflug, das Sommerfest und ein Sommerhock für die Altersmannschaft auflistete.

Ein großes Loch hatte der viertägige Ausflug in die Kameradschaftskasse gerissen, so die Ausführungen von Rechner Hanspeter Walter, der die Zahlen seiner Buchführung bekanntgab, geprüft worden waren diese von Fabian Dyballa und Mathis Kaufmann.

Die Wehr besteht derzeit aus 55 Aktiven, 27 Mitgliedern in der Altersmannschaft, acht Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 15 Mann in der Ersthelfergruppe.

Grußworte

Gruß- und Dankesworte hörte man von Gesamtkommandant Werner Schmid und Bürgermeister Philipp Schmid, dieser versprach, sich um die Räumlichkeiten der Wehr zu kümmern. Weitere Grußworte überbrachten Vertreter der örtlichen Vereine sowie der Rettungshundestaffel.

Termine

Am Samstag, 25. März, nimmt die Mannschaft an einer Heissausbildung bei der DSM Feuerwehr in Grenzach-Wyhlen teil, am 31. März findet die Gesamtgeneralversammlung der Feuerwehr statt und am 25. Mai steigt wieder der Vatertagshock bei den Rheinschwellen. Des Weiteren stehen für 2017 ein eintägiger Ausflug und die Beschaffung des neuen Drehleiterfahrzeuges an.