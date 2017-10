Efringen-Kirchen Ein Mekka für Pferdefans

Das zwölfte Fahrertreffen wird wohl als ein außergewöhnlich erfolgreiches in die Annalen des Reit- und Fahrvereins Kleinkems (RFV) eingehen.

Kleinkems (cre). Bei besten Wetterbedingungen waren über 30 Gespanne in den Kategorien Einspänner, Zweispänner und Kinderturnier zum Internationalen VFD-Fahrturnier (Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland) gemeldet. Zudem bevölkerten so viele Zuschauer den Platz, dass noch schnell weitere Tische und Bänke herbeigeschafft werden mussten.

Auf dem Parcours zeigten Fahrer aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz und aus Neuseeland, wie flink und sicher sie ihre Gespanne lenken konnten. Möglichst fehlerfrei mussten die Klein- und Großpferde samt Wagen zwischen den nur 1,60 Meter breiten Hindernissen hindurch chauffiert werden. Darüber hinaus galt es, die eine oder andere Aufgabe ebenfalls möglichst fehlerfrei zu bewältigen.

Am besten gelang dies bei den Ponny-Einspännern Michel Schnoebelen aus Petite Fontaine (F) mit Tresor. Bei den Einspännern Großpferde belegte Jürg Rawyler aus Kleinkems mit Doutzen den ersten Platz. Daniela Salg aus Gersbach siegte mit ihren Shetties Zorro und Bienchen in der Kategorie Zweispänner. Das Kinderturnier gewann Cindy Meier (Neuseeland) mit Silver.

Etwas verärgert zeigten sich einige Teilnehmer aus der Schweiz. Diese mache ihren Bürgern durch eine „schikanöse Bürokratie“, wie es Martin Schneider formulierte, durch hohe Kautionen am Zoll fast unmöglich, an Turnieren in der EU teilzunehmen. Man müsse schon, wie Hauptsponsor und Teilnehmer Nico Lüscher, seine Pferde in Deutschland stehen haben. Auch Turnierleiter Johnny Rosetti vom RFV beklagte, dass auf diese Weise Dreilandturniere zu Zweilandturnieren geworden seien.

Bei Veranstaltern, Teilnehmern und Besuchern gab es an diesem Tag sonst aber nur mit der Sonne um die Wette strahlende Gesichter.