Efringen-Kirchen Erntedankfest wieder Publikumsmagnet

Egringen (os). „Was will me mehr. S’Wetter het rechtzittig uffgmacht, vieli, vieli Lütt sin do, un mir hän richtig guet z’düe“: Dieter Hagin, seines Zeichens Vorsitzender des Gesangvereins Egringen, war gestern Mittag verständlicherweise bestens gelaunt und strahlte mit der Oktobersonne um die Wette. Denn das Erntedankfest seines Vereins erwies sich einmal mehr als Selbstläufer.

Wenn zum einen in vielen Vorjahren gewachsenen guten Ruf der Veranstaltung auf dem Festplatz an der Feuerbacher Straße noch ein Wetter der Kategorie „goldener Oktober“ kommt, dann verwundert die Zufriedenheit des Veranstalters nicht: Sowohl im Festzelt wie auch davor und daneben in der Kaffeestube im Vereinsheim saßen fröhlich plauschende Menschen und ließen sich vom Gesangvereinsteam mit saisonalem, selbst gemachten und frischen Speisen sowie Getränken versorgen.

Wieder einmal sei das Dorf beinahe geschlossen anwesend gewesen an diesem Sonntag, freuten sich die Gastgeber. Diese setzten sich nicht nur aus rund drei Dutzend Sängerinnen und Sänger nebst deren Partnern zusammen, sondern auch aus vielen anderen Helfern aus dem Dorf. Die Egringer Konfirmanden waren außerdem schon an den beiden Vortagen im Einsatz, hatten sie doch für die Erntedankdekoration im Festzelt und davor gesammelt. Und zahlreiche Egringer unterstützten den Verein, in dem sie Kuchen- und Torten backten fürs Buffet in der Kaffeestube.

Diese waren besonders am Nachmittag gefragt, als Kaffekränzchen angesagt war. Zuvor hatten emsige Sängerinnen und Sänger hinter der Theke Metzgete, Kesselfleisch mit Sauerkraut und Schweinsprägel mit Nudeln zum Mittagstisch angeboten.

Traditionell hatte der Musikverein Egringen den Erntedankgottesdienst von Pfarrer Martin Brauchmann umrahmt, anschließend zum Frühschoppen- und Mittagskonzert aufgespielt und so sein Scherflein zum Gelingen des Festes des Gesangvereins beigetragen. Zum Festausklang am frühen Abend, auch das hat Tradition, wechselten die Sänger den Speiseplan und bereiteten frische Zwiebelewaie zu – übrigens nach Anregung von Gästen in den Vorjahren auch vegetarische, also ohne Speckbelag. Die beiden Varianten des „Erntedank-Z’Vieri“ mundete vielen Gästen, darunter auch Radwanderer und Spaziergänger, ehe die Veranstaltung am frühen Abend ausklang und die Gastgeber einen schönen Erfolg bilanzieren konnten.

Etwas vom Erfolg bekommen auch in diesem Jahr die Bewohner des Kinderheims Guter Hirte in Lörrach ab: An die Einrichtung gehen die vielen Erntedankgaben, die vor und im Egringer Festzelt wunderschön aufgebaut waren.