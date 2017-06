Efringen-Kirchen Fröhliches Fest ohne schweißtreibenden Ehrgeiz

Nachrichten-Ticker

00:07 Kanzleramtschef Altmaier: Andere Parteien machen es der CDU leicht

Berlin - Drei Monate vor der Bundestagswahl sieht Kanzleramtsminister Peter Altmaier einen Wahlsieg der Union in greifbarer Nähe. "Die anderen Parteien machen es uns gerade leicht", sagte er der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Die Konkurrenz habe wenig zu bieten. Das SPD-Programm sei nur links, die FDP habe nur ein Thema und die grüne Partei bisher gar keins, sagte Altmaier, der für die CDU federführend am Programm schreibt. Anfang Juli wollen CDU und CSU ihr gemeinsames Wahlprogramm vorlegen.

23:54 Merkel begrüßt Theresa Mays Angebot für EU-Ausländer nach Brexit

Brüssel - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Angebot der britischen Premierministerin zu den Rechten von EU-Ausländern in Großbritannien nach dem Brexit begrüßt. Das sei ein "guter Anfang", sagte Merkel in Brüssel. Theresa May habe deutlich gemacht, dass Bürgerinnen und Bürger der EU, die sich schon fünf Jahre in Großbritannien aufhalten, volle Rechte behalten können. Es gebe aber bei den Verhandlungen zum Austritt des Landes aus der EU noch viele offene Punkte, betonte Merkel nach Ende des ersten Tages des Gipfels in Brüssel.

22:43 Kaum Bewegung an der Wall Street

New York - Die Wall Street hat kaum von der Stabilisierung der Ölpreise profitiert. Der US-Leitindex Dow Jones büßte 0,06 Prozent ein auf 21 397 Punkte. Der Kurs des Euro ist leicht gefallen auf 1,1150 Dollar.

22:20 Großbritannien will nach Brexit keinen EU-Bürger ausweisen

Brüssel - Die britische Regierung will nach dem Brexit keinen EU-Bürger aus dem Land ausweisen. Dieses Angebot unterbreitete Premierministerin Theresa May beim EU-Gipfel in Brüssel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen. Niemand, der derzeit rechtmäßig im Vereinigten Königreich sei, solle gezwungen werden, das Land zu verlassen. Familien sollten nicht getrennt werden. Es geht um rund 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien, die nach dem Antrag des Landes auf EU-Austritt um ihre Zukunft fürchten.

