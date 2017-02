Efringen-Kirchen. Mit Spannung wurden sie erwartet: Wolfgang Ehrl mit seiner Kollegin Helena Brixa von der Verkehrspolizei statteten dem Efringen-Kirchener Kinderhaus einen Besuch ab.

Rund 25 zukünftige Schulkinder folgten aufmerksam seinen Ausführungen über richtiges Verhalten im Straßenverkehr. Zuvor hatten alle in Zweiergruppen intensiv das sichere Überqueren eines Zebrastreifen geübt, aber auch, wie man eine Stelle zum Überqueren an einer Straße ohne Übergang findet. Denn alle Kinder wollen ab dem neuen Schuljahr als Schulkinder sicher ihren Schulweg gehen.

Bereits am Tag zuvor war der Verkehrskasper zu Besuch im Kinderhaus. In einer kindgerechten Aufführung lauschten die Kinder der Geschichte vom Seppel, der sich trotz Ermahnung von seinem Freund Kasper nicht an die Verkehrsregeln hält. Prompt läuft er in ein Auto und hat dabei zum Glück nur den Arm gebrochen.

Kinder und Erzieherinnen bedankten sich bei der Polizei für dieses tolle, kindgerechte Angebot. Dennoch war die wichtigste Frage für die Kinder: „Ist das ein echter Polizist?“ Spätestens als das Polizeiauto besichtigt werden durfte, und das Martinshorn ertönte, war diese Frage geklärt. Den Kindern wird dieses Erlebnis wohl in unvergessener Erinnerung bleiben.

Im Kindergarten zeigte man sich dankbar darüber, dass die Polizei „so ein tolles Programm“ anbietet. Es sei dem Kinderhaus ein wichtiges Anliegen, dass die Kinder die Polizei wirklich als „Dein Freund und Helfer“ erleben, hieß es.